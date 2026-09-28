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中市兩知名工具機廠商聯姻...150理事長出席 盧秀燕譽：強強聯手

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕擔任證婚人，大讚男女雙方是門當戶對「強強聯手」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕擔任證婚人，大讚男女雙方是門當戶對「強強聯手」。記者黃寅／攝影

台中市三鋒機器工業公司董事長林松益今為長男林彥廷娶媳，而媳婦是同屬工具機產業、台灣切削刀具研發製造協會理事長陳正雄的女兒陳羽鳳。因雙方都是產業界人士，據稱到場理事長就有150人，讓擔任證婚人的市長盧秀燕大讚雙方是門當戶對「強強聯手」

三鋒機器以生產臥式巨型電腦車床聞名，除了林松益目前是台灣工具機暨零組件公會副理事長，林松益的妻子郭璦玫不僅擔任公司總經理，也是台中市太平產業園區廠商協進會創會理事長，算是業界知名廠商。

而陳正雄在台中市經營的正河源公司也是知名刀具公司。出席的機械公會理事長莊大立就形容刀具的重要性表示「沒有刀具，工具機就如同一堆廢鐵」也意指其關係到工具機的切削能力和精度，重要性可見一斑。

盧秀燕致詞時特別形容這場喜宴「高朋滿座」台中市8位立委到了7位，還有多位跨藍綠白的市議員，而市府官員也到了不少。盧秀燕致詞時說「今天來的理事長超過50位」，郭璦玫在台上立即更正「150位！」包括台灣工具機暨零組件公會前、現任理事長許文憲、陳紳騰，和機械公會前理事長柯拔希等人都是座上賓。

盧秀燕致詞時還特別高興的說，兩家公司都在台中，可說是「肥水不落外人田」，也望新郎新娘早生貴子。

盧秀燕 工具機 理事長

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