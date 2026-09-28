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「四不原則」種水稻 彰化施瑜銘掌握黃金期移除福壽螺

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉農會理事長施瑜銘採「四不原則」友善種植水稻。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉農會理事長施瑜銘採「四不原則」友善種植水稻。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽鄉農會理事長施瑜銘推廣有機種植，無農藥使用小番茄賣到有機商店，他自願撥出一分地作示範田，採「四不原則」友善種稻並以日曬法乾燥稻穀，堅持友善土地一定有好收成，人吃了也健康。

施瑜銘經營「理事長番茄農場」10年，5年前開始草生種植，起初飽受病蟲害但草生種植「一物剋一物」逐漸達到自然生態平衡後，病蟲害不再構成威脅，小番茄結果纍纍。他觀察到住家所在的埔鹽鄉廍子社區有猛禽黑翅鳶飛行蹤跡，聘請專家先後搭3支棲架，果然吸引黑翅鳶早晨、中午各來棲息一次，居高臨下俯視農園，鼠患幾乎消失。

「鳥、蟲吃剩的，代表人類來吃不會有什麼問題。」施瑜銘把自然生態平衡的概念從小番茄推展到水稻，決定試種一分地水田，採友善種植「四不用原則」的不用除草劑、不用化學農藥、不用福壽螺藥品和不用化學肥料。

他表示，去除福壽螺有訣竅，插秧後的30天內是黃金去除期，每天上午6點趁著天氣涼快螺壽螺爬出來時趕快撿起，不過福壽螺會隨灌溉排水流入，必須持之以恆每天巡水田撿拾；沒用除草劑、化學肥料，下田拔除雜草，把雜草曝曬後絞碎當水稻的天然肥，工作時間雖加倍，但很多來摘番茄的遊客驚訝「沒化肥、農藥、殺螺劑的水稻能長這麼好。」

施瑜銘說，友善種植的示範水稻田，稻穀比正常產量約短少三成又費工，有些農民為此怯步不前，寧願停留在慣型農法，他選擇高雄174號作為友善種植的品種，希望口感佳的高品質有機稻米作用市場區隔，能賣得好價格以吸引農民看見友善土地的優點及益處，願意跟進永續耕作。

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