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慶祝教師節！台中孔廟祭孔大典延續傳統禮制

中央社／ 台中28日電

今天是教師節台中孔廟舉行孔子誕辰2576週年釋奠典禮，依循古禮儀節虔敬祭孔，現場湧入上千人到場觀禮，共同感受千年禮樂的莊嚴與美感。

台中孔廟今天舉行孔子誕辰2576週年釋奠典禮，由台中市副市長賴淑惠擔任正獻官，率市府團隊、各級學校校長及孔氏宗親依循古禮虔敬祭孔，透過鐘鼓、雅樂、佾舞及獻禮等儀節，展現深厚文化底蘊，現場更湧入上千人到場觀禮。

賴淑惠表示，釋奠典禮不僅是延續傳統禮制的重要祭典，更是推廣文化教育的重要場域。透過市民親身參與，典籍中的文化得以走入日常生活，不同世代也能近距離感受祭孔文化的深厚內涵，進一步體會尊師重道、勤學進德的精神，讓珍貴文化持續扎根、世代傳承。

台中市民政局說明，今年祭孔大典人氣熱絡，參禮證提前索取一空，特色受福品也成為活動亮點。民眾完成參禮後，可獲得「智慧糕」、「壽麵」及「先師乖乖」，分別象徵智慧增長、健康長壽與吉祥祝福。

民政局表示，其中「先師乖乖」由適逢建廠60週年的志聖工業提供同慶贈禮，將傳統祭孔文化融入現代創意，期盼透過兼具寓意與巧思的受福品，讓民眾在參與祭典之餘，也能把至聖先師的祝福帶回家，留下專屬於台中孔廟的文化記憶。

今天的祭孔大典在晉鼓與鏞鐘合擊聲中揭幕，禮生依序就位，64名佾生身著古禮服，手持羽翮與竹籥，隨樂踏出整齊步伐，以莊重舞姿表達對孔子的崇敬。獻官則伴隨「咸和之曲」、「寧和之曲」等古樂，依序完成啟扉、瘞毛血、迎神、進饌、上香、三獻禮、送神、望燎等34道儀程；最後由正獻官接受飲福受胙等古禮，並依序完成送神、闔扉，完整呈現傳統祭孔禮制，為年度祭孔大典畫下圓滿句點。

台中 孔廟 教師節 孔子

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