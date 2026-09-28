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彰化祭孔首度聯手文德宮「翰林土地公」 為學子加持考運

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今日於彰化孔廟舉行祭孔「釋奠典禮」，首度邀請花壇鄉「文德宮」人員擔任禮生、司鐘與司鼓。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今日於彰化孔廟舉行祭孔「釋奠典禮」，首度邀請花壇鄉「文德宮」人員擔任禮生、司鐘與司鼓。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今日於彰化孔廟舉行祭孔「釋奠典禮」，首度邀請花壇鄉「文德宮」人員擔任禮生、司鐘與司鼓。文德宮供奉全國唯一「戴翰林烏紗帽」的土地公，更是無數考生祈求金榜題名的心靈寄託；本次促成「至聖先師」與「翰林福德老爺」攜手同台，共同為彰化學子開智慧、加持考運

今日典禮由縣長王惠美擔任正獻官，並由今年度師鐸獎得主出任糾儀監禮官。典禮全程遵循古禮儀軌，依次進行初獻、亞獻與終獻禮，並由學子現場演繹經典「六佾舞」，場面莊嚴肅穆。釋奠禮成後，王縣長隨即帶領與會學子及觀禮民眾，依序穿過象徵勤奮與聰慧的「勤學門」與「聰慧門」，期許學子學業有成。

王惠美縣長表示，今天是教師節，盼大家都能體會並實踐尊師重道。老師無論是在學業知識的傳授，或是在品行與為人處事的引導上，都扮演著至關重要的角色，非常感謝所有老師無私無我的奉獻與付出。

王惠美也指出，彰化近年積極推動雙語、國際及科技等多元教育，期盼孩子們都能適性揚才，且各領域皆有相當傑出的表現。縣府未來也將持續挹注軟硬體資源，給予教育最強大的後盾，為學子打造優質的學習環境。

彰化縣政府今日於彰化孔廟舉行祭孔，典禮全程遵循古禮儀軌，依次進行初獻、亞獻與終獻禮，並由學子現場演繹經典「六佾舞」。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今日於彰化孔廟舉行祭孔，典禮全程遵循古禮儀軌，依次進行初獻、亞獻與終獻禮，並由學子現場演繹經典「六佾舞」。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今日於彰化孔廟舉行祭孔，縣長王惠美擔任正獻官。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今日於彰化孔廟舉行祭孔，縣長王惠美擔任正獻官。記者林敬家／攝影

考運 彰化 土地公 孔廟

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