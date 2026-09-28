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台中敬老愛心卡周四起單趟計程車最高補助100元 12家車隊參與

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市敬老愛心卡搭乘計程車10月1日起單趟補助提高到100點，目前共12支車隊、約5000輛計程車可使用。圖／台中市政府提供
台中市敬老愛心卡搭乘計程車10月1日起單趟補助提高到100點，目前共12支車隊、約5000輛計程車可使用。圖／台中市政府提供

台中市敬老愛心卡單趟計程車目前最高補助85元，今年10月1日起提高到100元，目前共有12家計程車隊、超過5000輛計程車參與。交通局表示，敬老愛心卡限本人使用，不可以借給別人使用，若被查獲冒用，最重可以處以停止使用5年。

交通局長葉昭甫表示，台中敬老愛心卡今年5月搭乘計程車42.8萬人次，是單月最高紀錄，使用量愈來愈高；市長盧秀燕上任時，2019年初每趟次補助50元，2021年初調升到85元，今年拍板10月1日起升至100元，回應市民需求，持續升級福利。

葉昭甫說明，敬老愛心卡他乘計程車使用方式簡單，由駕駛確認敬老愛心卡點數，依照計程車計費表自動計算車資，若點數不足或單趟超過100元，乘客只要用現金支付剩餘的金額即可，不用擔心點數不夠就無法使用。

交通局指出，目前有12家計程車隊、超過5000輛計程車加入敬老愛心卡服務，租用刷卡設備，包含台灣大車隊、大都會衛星車隊、中彰車隊、台中衛星車隊、飛狗無線車隊、怡美無線車隊、國通無線車隊、永隆無線車隊、中華大車隊、和泰移動車隊、干城車隊與快捷車隊。

交通局建議，民眾可以用電話或APP預約叫車，縮短等候時間也確保可以用敬老愛心卡付費；敬老愛心卡僅限本人使用，不可轉讓或轉借他人，市府查獲冒用敬老愛心卡，將依敬老愛心卡補助要點辦理停用，最重停用5年，請持卡人珍惜社福資源。

台中 補助 計程車 敬老卡

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