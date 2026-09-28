南投財政零負債仍遭檢討 審計部曝：上億罰金沒催繳

南投縣去年還清公共債務，達成零負債，卻仍遭審計部檢討。審計部指出，縣府自主財源尚待提升，近兩年罰金收入逾2.7億元，部分未落實收繳，損害政府權益。縣府表示，將積極開源，就應收罰鍰案件要求落實內部控制，移送強制執行。

南投縣長許淑華2022年底上任時，縣府仍負債91億元，經近3年節流開源，去年10月全數清償，成為零負債縣市，且於2024、2025連兩年度債務管理經財政部考評優等，但今年仍遭審計部檢討，要求精進改善財政，以提升施政效能。

審計部指出，南投縣財政雖達成零負債，但自籌財源近5年遞減，去年更僅占歲入決算數比率 11.17%，為5年來新低。且因已零負債，南投今年財力等級從第4級調升至第3級，各項中央補助降低，自籌款比率增加，自主財源尚待提升。

另，南投縣去年度罰金及罰鍰收入應收數 6309 萬餘元，加上前年度未結清數1億4466萬餘元，合計逾2億775 萬元，部分機關卻未落實收繳，也沒妥善控管，導致部分案件罹於行政執行時效，損及政府權益，亟待強化改善債權管理機制。

對此，縣府表示，將透過開發產業園區、解編公共設施用地、土地重劃加速都市地區發展等積極開源增裕稅收，拓增自籌財源；並審慎評估各項重大施政計畫、公共建設及經常性支出等財源需求，妥適規畫中長期財務運作及縣庫資金調度。

針對未落實收繳罰金，縣府則表示，已函請各單位機關就應收罰鍰案件落實內部控制，積極移送強制執行，善加利用系統登錄管理，以確保債權；更將明訂應辦理催繳取證期程、移送強制執行期限及獎勵措施等，完備制度規章，供執行依據。