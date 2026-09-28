日月潭文武廟祭孔「三喜臨門」 學生跳佾舞、送警消兩輛車

日月潭文武廟28日舉行孔子2576周年誕辰釋奠典禮，縣長許淑華擔任正獻官，依古禮向至聖先師致敬；廟方同步捐贈巡邏車、救護車，並揭幕關聖帝君等三尊石雕聖像，從文化傳承、公益服務到觀光發展，三項活動一次登場。

釋奠典禮上午8時在文武廟拜殿舉行，許淑華擔任正獻官，文武廟董事長張德林任主祀官，縣議員王秋淑、謝明謀任糾儀官，副縣長王瑞德、教育處長王淑玲及魚池鄉長劉啟帆等擔任分獻官。典禮依古禮進行三獻禮，樂生、舞生、唱生及禮生各司其職，吸引不少遊客駐足觀看。

今年祭典安排魚池國小、魚池國中、新城國小學童及暨南大學學生參與佾舞、擔任禮生，讓年輕學子實際接觸傳統祭典。許淑華表示，看到孩子們認真演繹古禮，既莊重又有朝氣，也讓傳統文化得以向下扎根。

許淑華指出，孔子「有教無類」、「因材施教」的思想，對教育影響深遠，適逢教師節，也向全縣教師致上敬意與感謝。

釋奠典禮後，文武廟舉行公益捐贈儀式，捐贈南投縣警察局巡邏車1輛，由許淑華代表受贈，未來交由集集分局投入巡邏及為民服務；另由文武廟牽線，松山慈惠堂捐贈台中榮民總醫院埔里分院救護車1輛，充實急難救護及病患轉送量能。

許淑華表示，南投幅員廣，各地警察勤務頻繁，巡邏車及裝備耗損率高，新車可提升員警執勤效能與行車安全；救護車則是第一線搶救生命的重要工具，兩輛車分別投入治安與醫療救護，都是守護地方的重要力量。

文武廟也舉行關聖帝君、周倉將軍、關平太子三尊石雕聖像落成揭幔。許淑華表示，文武廟長期投入宗教文化傳承及地方觀光發展，不只是地方信仰中心，也是日月潭重要人文景點；此次結合祭孔、公益捐贈及聖像揭幔，讓教育、公益、文化與觀光交織，也為日月潭旅遊增添人文內涵。

日月潭文武廟背山面湖，是日月潭重要人文景點，除信仰功能外，也成為遊客認識地方文化的重要場域。圖／南投縣政府提供