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派出所副所長剛退休選里長 蔡呈瑞親製「警察杯杯茶葉蛋」獲好評

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原警分局豐原派出所前任副所長蔡呈瑞，本月退休即投入里長選舉，他最近送出自製的「警察杯杯茶葉蛋」獲好評。圖／蔡呈瑞提供
豐原警分局豐原派出所前任副所長蔡呈瑞，本月退休即投入里長選舉，他最近送出自製的「警察杯杯茶葉蛋」獲好評。圖／蔡呈瑞提供

豐原警分局豐原派出所前任副所長蔡呈瑞，本月剛退休即投入里長選舉，他最近送出自製的「警察杯杯茶葉蛋」獲好評，他說在派出所服務期間自製茶葉蛋送同事吃，大家稱讚，他退休後想服務里民，貢獻地方，再拿出自己拿手茶葉蛋和里長分享。

豐原派出所前任副所長蔡呈瑞表示，他從1992年7月畢業至派出所服務，從員警到巡佐經過槍戰，打擊毒品、竊盜、詐欺不計其數，為民服務經歷印象深刻，也接觸過很多民眾，經歷過內勤、勤務中心值勤官，及頂街、豐原所副所長，計功、嘉獎無數，共在警界服務34年6個月。

上月他剛退休，今年55歲，因從小住在西安里，在公家機關服務多年，想退休後將所學的知識轉化為服務里民，打造優質的西安社區，造福里民。

他自製的「警察杯杯茶葉蛋」，以高山茶為底，特製滷包熬製，茶葉蛋皮Q，蛋黃入味，本月初開始送里民品嘗，至今已送出3000多顆，許多里民都說好吃，問他要到哪裡才買得到。

豐原警分局豐原派出所前任副所長蔡呈瑞，本月退休即投入里長選舉，他最近送出自製的「警察杯杯茶葉蛋」獲好評。圖／蔡呈瑞提供
豐原警分局豐原派出所前任副所長蔡呈瑞，本月退休即投入里長選舉，他最近送出自製的「警察杯杯茶葉蛋」獲好評。圖／蔡呈瑞提供

豐原警分局豐原派出所前任副所長蔡呈瑞，本月退休即投入里長選舉，他最近送出自製的「警察杯杯茶葉蛋」獲好評。圖／蔡呈瑞提供
豐原警分局豐原派出所前任副所長蔡呈瑞，本月退休即投入里長選舉，他最近送出自製的「警察杯杯茶葉蛋」獲好評。圖／蔡呈瑞提供

茶葉蛋 里長 派出所 退休 警察

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