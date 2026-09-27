花壇鄉長藍綠對決… 綠葉繼元成立總部、藍沈文盛與舞團共舞

民進黨花壇鄉長選舉藍綠對決，民進黨參選人葉繼元今天與縣長參選人陳素月舉辦聯合競選總部成立大會，葉繼元提出「花壇六好，好好生活」政見，國民黨參選人沈文盛則拜訪粉貓咪舞蹈團，參與10月17日花壇急難救助會舉辦的「歡樂共好公益園遊會」。

葉繼元競總成立大會，現場熱情鄉親湧入，活動在大樂隊演奏、戰鼓醒獅及社區舞蹈表演中熱鬧揭幕，除陳素月外，包括立委黃秀芳外，不分區立委王義川及黨籍縣議員參選人莊陞漢、林世賢等人，都到場站台相挺。

黃秀芳致贈象徵開運勝選的「好彩頭」給葉繼元，祝福他高票當選。黃秀芳表示，葉繼元對地方需求瞭如指掌，未來鄉政交給葉繼元，中央與地方資源串聯將更加順暢。

彰化縣長候選人陳素月也強調「縣鄉連線、攜手共好」，誓言共同為花壇爭取更多建設。此外，縣黨部主委謝翠屏親自為葉繼元披上勝選彩帶。

葉繼元表示，他走遍花壇18村，深深感受鄉親對改變的期待，參選不是為了個人職位，而是要將鄉親的心聲化為具體施政藍圖，因此提出「花壇六好・好好生活」六大政策主軸，包括路好走、人好顧、事好辦、農好賺、客好來、囡好留等，懇託呼籲鄉親團結攜手，共同為花壇向前開啟美好新頁。

國民黨花壇鄉長參選人、現任鄉代會主席沈文盛則拜訪粉貓咪舞蹈團，邀請一起參與10月17日花壇急難救助會舉辦的「歡樂共好公益園遊會」，希望透過大家熱情又精彩的舞蹈演出，為活動增添歡樂，也讓更多人感受到公益的溫暖與愛心。

民進黨參選人葉繼元（中）今天與縣長參選人陳素月舉辦聯合競選總部成立大會，立委黃秀芳站台相挺。圖／葉繼元提供