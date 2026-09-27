南投觀音瀑布重開爆紅…人潮湧入車難停 縣府覓地擬增50格

南投埔里觀音瀑布園區封閉整修多年，今年8月重新開放，吸引大批遊客，人車絡繹不絕，但現有停車場僅能容納28輛小型車，停車空間不足，議員要求改善。觀光處表示，已覓得1處水利署公有地，約能停放50輛小型車，後續洽談租用。

縣議員吳國昌指出，觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，其水量豐沛，周邊環境幽美，平時居民會去運動健行，也吸引遊客，是當地知名景點，但2022年遭豪大雨侵襲，步道多處受損，縣府封園整修，民眾盼了4年多，總算在今年8月重新開園。

而縣府斥資5800萬元重新整建的觀音瀑布園區，保留原有山谷風貌，還打造高架棧道與階梯步道，甚至施設景觀樓梯塔能居高臨下觀瀑，因此開放後受到好評，吸引大批民眾踏青，尤其周末假日人車絡繹不絕，衍生停車、塞車等交通問題。

吳國昌說，觀音瀑布園區現有停車場僅能停28輛小型車，每到周末假日就一位難求，縣府應覓地擴增停車空間，甚至可串聯相距約1公里同為「埔霧三瀑」且周邊腹地較大的彩蝶瀑布，透過交通接駁紓解停車問題，打造帶狀瀑布遊憩廊道。

觀光處長林秀梅表示，經盤點觀音瀑布周邊用地，園區臨路公廁下方有1處公有地，現勘後評估能停放約50輛小型車，但該土地為水利署第三河川分署所有，已責成風景區管理所與該分署洽談租用，作為觀音瀑布園區第二停車場之用。

另，彩蝶瀑布是屬於林業及自然保育署管轄的林班地，能否重新整建完善相關設施或接駁，將與該單位洽談研議可行性；而其周邊腹地目前為私人停車場，已有對外開放供大眾使用，將車輛停放該處後步行約1公里也可抵達觀音瀑布遊憩。

埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供

埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供