快訊

亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅

聽新聞
0:00 / 0:00

南投觀音瀑布重開爆紅…人潮湧入車難停 縣府覓地擬增50格

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供
埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供

南投埔里觀音瀑布園區封閉整修多年，今年8月重新開放，吸引大批遊客，人車絡繹不絕，但現有停車場僅能容納28輛小型車，停車空間不足，議員要求改善。觀光處表示，已覓得1處水利署公有地，約能停放50輛小型車，後續洽談租用。

縣議員吳國昌指出，觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，其水量豐沛，周邊環境幽美，平時居民會去運動健行，也吸引遊客，是當地知名景點，但2022年遭豪大雨侵襲，步道多處受損，縣府封園整修，民眾盼了4年多，總算在今年8月重新開園。

而縣府斥資5800萬元重新整建的觀音瀑布園區，保留原有山谷風貌，還打造高架棧道與階梯步道，甚至施設景觀樓梯塔能居高臨下觀瀑，因此開放後受到好評，吸引大批民眾踏青，尤其周末假日人車絡繹不絕，衍生停車、塞車等交通問題。

吳國昌說，觀音瀑布園區現有停車場僅能停28輛小型車，每到周末假日就一位難求，縣府應覓地擴增停車空間，甚至可串聯相距約1公里同為「埔霧三瀑」且周邊腹地較大的彩蝶瀑布，透過交通接駁紓解停車問題，打造帶狀瀑布遊憩廊道。

觀光處長林秀梅表示，經盤點觀音瀑布周邊用地，園區臨路公廁下方有1處公有地，現勘後評估能停放約50輛小型車，但該土地為水利署第三河川分署所有，已責成風景區管理所與該分署洽談租用，作為觀音瀑布園區第二停車場之用。

另，彩蝶瀑布是屬於林業及自然保育署管轄的林班地，能否重新整建完善相關設施或接駁，將與該單位洽談研議可行性；而其周邊腹地目前為私人停車場，已有對外開放供大眾使用，將車輛停放該處後步行約1公里也可抵達觀音瀑布遊憩。

埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供
埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供

埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供
埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供

埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供
埔里觀音瀑布園區環境優美，步道設施完善，8月重新開放後，吸引民眾前往遊憩。圖／南投縣政府提供

觀音 瀑布 南投

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃小巴偏鄉脫班、學生擠不上車 議員籲補足班次

新竹棒球場11月迎爆米花聯賽 議員蕭志潔憂1.5萬人塞爆周邊

雲林海新橋突變U4危橋從限載變封閉 縣府將重評估是否開放

台東太麻里金針山金針花田15年縮逾7成 議員憂補貼不足難留花海

相關新聞

剩3至5顆才能申請 投縣老人假牙補助擬放寬

南投縣老人假牙補助實施已九年，每年預算增加到五千萬元，但議員質詢發現，現行補助要點多年未調整，預算執行率僅約五成，部分長輩因申請門檻限制，反而無法及早處理缺牙問題，縣長許淑華允諾檢討放寬補助條件，最快兩個月內提出調整方案，讓更多長輩受惠。

南投觀音瀑布重開爆紅…人潮湧入車難停 縣府覓地擬增50格

南投埔里觀音瀑布園區封閉整修多年，今年8月重新開放，吸引大批遊客，人車絡繹不絕，但現有停車場僅能容納28輛小型車，停車空間不足，議員要求改善。觀光處表示，已覓得1處水利署公有地，約能停放50輛小型車，後續洽談租用。

早年喪夫靠種洋菇養大6子女 彰化百歲阿嬤飲食清淡愛散步

彰化縣目前共有309位百歲人瑞，其中最高齡為113歲；埤頭鄉100歲人瑞蘇阿月早年喪偶，獨自扛起家庭重擔，靠著種植洋菇撐起一家人的生活，將6名子女撫養長大。重陽節前夕，彰化縣長王惠美前往探視蘇阿月阿嬤，致贈重陽禮金1萬元、金鎖片1.5錢及禮品，向這位走過人生風霜的百歲人瑞表達敬意與關懷。

用腳畫出夢想 彰化腦麻生一筆一畫登上桌曆封面

彰化和美實驗學校長期推動特殊教育與融合教育，已連續15年將學生創作集結成桌曆，並將所得回饋學子。今年延續傳統，以「知夢織夢」為主題印製約3000本，其中封面作品由腦性麻痺學生史雅彤創作，她以腳掌握筆，一筆一畫完成作品，夢想成為一名口足畫家。

選情初探／彰花壇、芬園鄉長 兩地藍綠激鬥

彰化縣花壇、芬園下屆鄉長選舉均呈現「藍綠對決」局面，花壇鄉由國民黨籍現任鄉代會主席沈文盛，對上民進黨捲土重來的葉繼元；芬園鄉則由國民黨籍前鄉民代表洪千芸，與民進黨籍現任鄉代會副主席郭哲榮對壘。兩地參選人各具地方基礎，選情拉鋸，將有一番激戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。