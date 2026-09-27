早年喪夫靠種洋菇養大6子女 彰化百歲阿嬤飲食清淡愛散步

彰化縣目前共有309位百歲人瑞，其中最高齡為113歲；埤頭鄉100歲人瑞蘇阿月早年喪偶，獨自扛起家庭重擔，靠著種植洋菇撐起一家人的生活，將6名子女撫養長大。重陽節前夕，彰化縣長王惠美前往探視蘇阿月阿嬤，致贈重陽禮金1萬元、金鎖片1.5錢及禮品，向這位走過人生風霜的百歲人瑞表達敬意與關懷。

蘇阿月雖然早年喪偶，人生一路走來並不容易，卻始終抱持「順其自然、不怨天尤人」的態度。過去為了養育6名子女，她靠著自己的專業種植洋菇，辛勤工作、撐起家庭，如今兒女都已長大成人，阿嬤也已卸下務農工作，與最小的兒子同住，享受子女陪伴的晚年生活。

王惠美表示，蘇阿月阿嬤以樂觀、堅強的力量走過人生歲月，展現出女性堅韌的生命力。現在阿嬤平時最喜歡到附近親戚家聊天，中午由家人陪伴，也維持早睡早起的生活習慣，生活簡單而規律。

埤頭鄉長杜懿彩表示，蘇阿月阿嬤是埤頭鄉的寶貝，除了早年勤儉持家、吃苦耐勞將孩子撫養成人，平時對鄰里也相當照顧、熱心助人。阿嬤能健康長壽，除了飲食清淡、平時有散步運動的習慣，也歸功於子女孝順，長期陪伴照顧。

王惠美表示，縣府持續推動社區關懷據點、日照中心、國民運動中心及不老健身房等措施，也透過長青幸福卡鼓勵長輩走出家門、與人互動，讓長輩能在熟悉的社區中享受生活。

社會處表示，縣府持續推動長輩福利，包括社區關懷據點、長青學苑等，並提供敬老眼鏡及長青幸福卡交通優惠，可搭乘國光、統聯國道客運、火車及計程車，增加長輩外出訪友及活動的便利性。

彰化埤頭鄉100歲蘇阿月（中）飲食清淡、平時有散步運動的習慣，保持身體健康樂活百歲。圖／彰化縣府提供