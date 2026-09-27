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用腳畫出夢想 彰化腦麻生一筆一畫登上桌曆封面

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美實驗學校學生史雅彤，難以透過口語清楚表達，但能以腳掌握住畫筆，控制線條、描繪色彩。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校學生史雅彤，難以透過口語清楚表達，但能以腳掌握住畫筆，控制線條、描繪色彩。記者林敬家／攝影

彰化和美實驗學校長期推動特殊教育與融合教育，已連續15年將學生創作集結成桌曆，並將所得回饋學子。今年延續傳統，以「知夢織夢」為主題印製約3000本，其中封面作品由腦性麻痺學生史雅彤創作，她以腳掌握筆，一筆一畫完成作品，夢想成為一名口足畫家。

史雅彤雖難以透過口語清楚表達，但會透過動作、眼神與人溝通，同學甚至能幫她「翻譯」需求。就讀高中部美工科的她，希望未來成為一名口足畫家，平時以腳掌握住畫筆，控制線條、描繪色彩，將心中的想法轉化為畫面，這次作品也獲選為學校桌曆封面。

國中部升上綜合高中的陳毅凱、陳永敬，也以黏土創作將腦海中的想像轉化為立體作品，分別打造夢想中的「牛肉麵店」與充滿童趣的「蘑菇屋」，作品同樣登上桌曆。

和美實驗學校校長許弘憲表示，桌曆讓學生的作品有機會被更多人看見，「知夢織夢」不只是今年桌曆的主題，也代表教育陪伴孩子成長的意義，期待每一位孩子都能在學習過程中認識自己、找到方向。

校方指出，今年桌曆選出12件學生代表作品，但近年製版、燙金等成本持續上漲，加上桌曆使用者有限，每年仍需積極推廣。雖然近年也曾討論以電子化方式呈現，不過考量桌曆更能完整呈現孩子的作品，也能留下他們單純、真摯的視角，因此仍延續這項傳統。

彰化和美實驗學校腦麻學生史雅彤難以透過口語清楚表達，但以腳掌握住畫筆創作心中的畫面。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校腦麻學生史雅彤難以透過口語清楚表達，但以腳掌握住畫筆創作心中的畫面。記者林敬家／攝影

彰化和美實驗學校每年將學生創作集結成桌曆，今年延續傳統，以「知夢織夢」為主題印製3000本桌曆。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校每年將學生創作集結成桌曆，今年延續傳統，以「知夢織夢」為主題印製3000本桌曆。記者林敬家／攝影

彰化 夢想 腦性麻痺

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