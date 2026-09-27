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選情初探／彰花壇、芬園鄉長 兩地藍綠激鬥

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣花壇、芬園下屆鄉長選舉均呈現「藍綠對決」局面，花壇鄉由國民黨籍現任鄉代會主席沈文盛，對上民進黨捲土重來的葉繼元；芬園鄉則由國民黨籍前鄉民代表洪千芸，與民進黨籍現任鄉代會副主席郭哲榮對壘。兩地參選人各具地方基礎，選情拉鋸，將有一番激戰。

巧合的是，花壇鄉現任國民黨籍鄉長顧勝敏、芬園鄉現任民進黨籍鄉長林世明均兩屆任滿，也都轉戰縣議員。

花壇鄉方面，國民黨參選人沈文盛擔任兩屆鄉代會主席，長期深耕基層，並獲現任鄉長顧勝敏家族相挺，承接藍營傳統基本盤，並坐擁地方行政、農會等資源優勢。沈文盛提出五大政策，涵蓋社會福利、教育、農業、觀光及地方建設等民眾生活需求，強化花壇整體發展。

民進黨參選人葉繼元，本屆挑戰鄉長失利後，持續深入地方經營，逐步厚植基層支持，加上綠營各級民代相挺，基本盤相當穩固。

葉繼元提出「花壇六好」，包括「路好走、人好顧、事好辦、農好賺、客好來、囡（孩子）好留」，強調政見貼近基層生活。

芬園鄉選民結構長期綠大於藍，民進黨參選人郭哲榮起步較早，接棒現任鄉長林世明，爭取延續民進黨在芬園的執政。郭哲榮強調，若能獲得選民支持，將承擔更大責任，把過去服務鄉親的經驗延伸至整個芬園鄉，持續推動地方建設與照顧民眾需求。

國民黨參選人洪千芸曾任三屆鄉民代表，挑戰本屆鄉長失利，再度披褂上陣。她的父親洪慶章、母親黃麗玲曾先後擔任五屆芬園鄉長，哥哥黃翊愷是現任芬園鄉農會總幹事，家族長期經營地方，累積深厚基礎。

洪千芸表示，若順利當選，將結合中央、地方補助資源，加強兒童托育、早期療育，做好長者照顧與復健，同時提供年輕人返鄉發展的機會。

整體而言，花壇、芬園兩鄉均是藍綠正面交鋒，勢鈞力敵，後續基本盤整合、組織動員能力，將是決勝關鍵。

鄉長 藍綠 洪千芸

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