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廢棄課桌椅逆襲成夯品！台中寶之林推出「雷雕筆記本」專屬肖像超吸睛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中「寶之林」將廢床板、課桌椅等堪用木料再製成「木製筆記本」，還能結合雷雕客製作。圖／台中市政府提供
台中「寶之林」將廢床板、課桌椅等堪用木料再製成「木製筆記本」，還能結合雷雕客製作。圖／台中市政府提供

台中市「寶之林廢棄家具再生中心」秉持「愛物惜物，能修就修」環保精神，將無法修復家具背板、抽屜底板、廢棄神桌桌角、學校汰換課桌椅等木料創新加工，製成「木製筆記本」及「有寶筆」等文創商品，展現落實資源循環及源頭減量的理念。

台中市環保局長吳盛忠表示，推動資源循環更要讓具備價值的材料獲得妥善再利用。家具能修就修，若無法修復則拆解可用結構，透過再製賦予全新價值。寶之林將持續以多元方式推動家具再生利用，讓資源循環及源頭減量真正融入民眾的日常生活。

環保局指出，寶之林成立於2001年底，是全台首座環保資源交換中心，並於2011年取得環保署認證環境教育設施場所，積極辦理資源循環再利用，以及環保教學與理念的推廣與宣導。近年來市民對於「循環經濟」的接受度大幅提升，不僅主動參與資源回收，更踴躍購買具有環保的產品。

「寶之林」團隊為回應這股源自民間的綠色力量，將不堪修復的舊家具與課桌椅拆解，精心研發出多款再生文創商品，更特別引進雷射雕刻技術，可將民眾個人的肖像或手繪人像雕刻在木質封面上。

環保局說明，寶之林開放時間為每周一、二及四至六上午8時下午5時（每周三、日及國定例假日休息），但環保公園部分為全天候開放。民眾如有相關需求，可撥打聯絡電話(04)24369702洽詢。

台中寶之林利用廢床板、課桌椅等堪用木料再製的「有寶筆」。圖／台中市政府提供
台中寶之林利用廢床板、課桌椅等堪用木料再製的「有寶筆」。圖／台中市政府提供

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