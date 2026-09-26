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2026台中鍋烤節人氣燒肉王揭榜！經發局長走訪貼紅榜

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
人氣店家貼榜-屋馬燒肉中港店。中市經發局提供
人氣店家貼榜-屋馬燒肉中港店。中市經發局提供

一爐炭火，不只烤出美味，也串起相聚情誼！「2026台中鍋烤節」人氣燒肉王揭榜，台中市政府經濟發展局長張峯源繼走訪人氣火鍋店家後，再循著炭火香氣走訪獲獎燒肉店家，親自貼上象徵人氣肯定的紅榜。

經發局表示，從金庸《倚天屠龍記》冰火島上的火烤野味，到今日台中的日式、韓式及創意燒肉，形式雖不斷推陳出新，但「新潮創意、燒烤功夫、歡聚時光」三種滋味始終令人著迷，也恰好映照出台中燒肉市場的多元面貌。

張峯源表示，《倚天屠龍記》中，張翠山、殷素素與謝遜流落冰火島，在極北荒島上以火烤料理野味，一塊烤肉更成為化解彼此戒心的契機；眾人在島上共同生活近十年，從原本的敵對逐漸成為家人，圍著火堆共享食物也成為相聚日常。

從小說中的火烤野味到今日燒肉餐桌，燒烤迷人的不只是食材與火候，更在於人們圍爐共享美食所創造的記憶，此次走訪的獲獎店家，也各自展現台中燒肉不同風貌。

經發局指出，燒肉首先要夠「新潮」。「尚屋新韓式烤肉漢神洲際店」以新潮韓式燒肉，搭配韓式小菜及特色醬料，呈現不同飲食風味；「札卡燒肉漢口店」則以輸送帶送餐增添用餐趣味，招牌「寶藏盒牛」伴隨煙霧效果登場，從料理內容到上桌方式展現創意與儀式感，也呈現台中燒肉業者持續求新求變的活力。

好燒肉更少不了「真功夫」。「屋馬燒肉中港店」以肉品選擇及服務體驗累積消費者支持；「澄居燒肉中科店」則是透過桌邊代烤掌握火候，呈現肉品不同風味與口感。從選肉、火候到入口時機，看似簡單的一爐炭火，背後其實考驗業者對食材、料理及服務細節的掌握。

經發局進一步表示，一爐燒肉也是親友共享的「相聚時光」。「森森燒肉中科店」提供多元肉品及套餐選擇，滿足家庭聚餐及朋友相約等不同需求；「烤狀猿日式燒肉LEVEL UP新文心店」則以燒肉吃到飽形式，提供親朋好友圍爐共享的聚餐選擇。

不同經營模式各有特色，也讓台中燒肉從精緻套餐到熱鬧聚餐，都能找到適合的選擇。

張峯源也說，從冰火島上一塊烤肉拉近彼此距離，到今日親朋好友圍著烤爐共享美食，燒烤迷人的不只是炭火與肉香，更是「一起吃」所創造的歡聚記憶。

經發局說，台中燒肉從大型品牌到特色店家，在食材、料理方式及服務體驗上各展特色，此次獲獎店家更是透過消費者票選脫穎而出，市府盼透過走訪貼榜延續鍋烤節熱度，將網路人氣轉化為實際消費力道，歡迎全國饕客循著紅榜按圖索驥，品嚐台中人氣燒肉，感受「鍋烤之都」的多元魅力。

人氣店家貼榜-澄居燒肉中科店。中市經發局提供
人氣店家貼榜-澄居燒肉中科店。中市經發局提供

人氣店家貼榜-森森燒肉。中市經發局提供
人氣店家貼榜-森森燒肉。中市經發局提供

人氣店家貼榜-尚屋新韓式烤肉漢神洲際店。中市經發局提供
人氣店家貼榜-尚屋新韓式烤肉漢神洲際店。中市經發局提供

人氣店家貼榜-札卡燒肉漢口店。中市經發局提供
人氣店家貼榜-札卡燒肉漢口店。中市經發局提供

人氣店家貼榜-烤狀元level-up新文心店。中市經發局提供
人氣店家貼榜-烤狀元level-up新文心店。中市經發局提供

燒肉 鍋烤節 台中

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