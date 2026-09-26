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2026彰化羊肉節招待免費吃 民眾排隊兩小時大呼「值得」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮以羊肉爐出名，羊肉節在溪湖糖廠展開。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮以羊肉爐出名，羊肉節在溪湖糖廠展開。記者簡慧珍／攝影

「2026彰化畜產嘉年華－循環永續．畜牧領航」系列活動，最後一場今在溪湖糖廠舉行，招待品嘗羊肉湯的小吃，吸引民眾撐傘戴帽大排長龍領取；現場除了烤半羊香噴噴，也展示數隻模樣可愛「羊咩咩」，民眾忍不住逗弄。

2026彰化羊肉節為彰化畜產嘉年華壓軸活動，縣政府為歡慶彰化畜產嘉年華邁入六週年，規劃「牧草到羊肉爐」、「咩咩循環探險所」，整合養羊產業循環、認識國產羊肉特色及彰化羊肉文化，帶領民眾認識彰化羊產業從牧場到餐桌的完整價值。

李姓鎮民表示，上午8點就來排隊，等到10點半開始發送羊肉、羊奶，羊肉食品不便宜，他排兩小時拿到值得回票。

縣長王惠美說，彰化是畜產大縣，豬隻產量為全國第三大，牛奶、雞隻與雞蛋產量均居全國第一，肉羊飼養頭數約1萬6千多頭，占全國23%以上，位居全國第一，縣府感謝所有主協辦單位共同努力，協助縣政府把各項畜牧推廣活動串聯成一個月的畜產嘉年華，提高彰化縣優質農畜產品的能見度。

王惠美不忘提到目前彰化有24家「國產羊肉專賣店」，而溪湖鎮羊肉爐馳名遠近，溪州鄉羊肉爐也很出名，民眾到溪湖吃羊肉爐，可騎自行車經由溪湖鎮糖鐵國家綠道，這條綠道被網友稱作「羊肉爐大道」到溪州鄉，品嘗料理方式不同但一樣美味的羊肉爐。

彰化縣草食動物產業協會理事長黃德仁說，溪湖最有名的就是羊肉爐，且國產羊肉具有「國產羊肉標章」認證，風味比進口羊肉更符合國人口味。

今多名溪湖區縣議員到場，陳玉姬代表致詞指出，彰化縣是畜產大縣，豬、牛、雞、羊、鴨樣樣齊全，產業界感謝縣政府團隊整合各項畜牧產業整，提升在地人才國際化、產業規模化、產品精緻化，增加產業價值與收益。

2026彰化羊肉節招待民眾享用羊肉湯、羊肉米糕、羊奶餅乾、羊奶雪糕等羊肉食品，縣政府農業處舉辦親子「咩咩品味快答王」趣味競賽、闖關遊戲、有獎徵答、特色市集、鰻魚促銷展售、手作DIY體驗，和寵物認養政策宣導，民眾觀賞舞台區表演，吃著羊肉料理，還有牧場自產自銷羊肉產品可供選購，買得放心、吃得安心、玩得開心。

彰化縣羊肉節分送羊肉等小吃，民眾大排長龍領取。記者簡慧珍／攝影
彰化縣羊肉節分送羊肉等小吃，民眾大排長龍領取。記者簡慧珍／攝影

彰化縣羊肉節展示「羊咩咩」，十分可愛，民眾忍不住逗弄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣羊肉節展示「羊咩咩」，十分可愛，民眾忍不住逗弄。記者簡慧珍／攝影

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