彰化員林禪寺追思故董事長朱文科 捐170箱物資發揚菩薩道

財團法人彰化縣員林禪寺故董事長朱文科辭世，員林禪寺今舉行捨報九周年追思會，並秉承朱文科和員林禪寺行善理念，捐贈物資給彰化家扶中心等六個社福團體和機構，期許大愛普及眾生，形成社會善循環。

明光法師帶領追思朱文科，到場地方士紳有消防局員林西區分隊長張書賓、東山國小校長王建凱、信眾代表蔡張秀琴、趙敏華、沈雪霞、江天寶等人，在誦經等儀式聲共同追思緬懷朱文科。

明光法師表示，佛以八萬四千法門渡化眾生，菩薩道的修行是以實踐「布施」為開始，朱文科法號「達軍」，一生厲行菩薩道，續承佛陀志業，修養自性，好行布施，在北部設立光華寺觀音慈善會常年舉辦台北中正區冬令濟助，在中部設立員林寺承善會，30多年來辦理員林地區清寒弱勢獎學金嘉惠學子，及協助偏鄉多所小學進行品德教育等課程。

國內每發生重大災難時，朱文科都發起援助捐助活動，從社會、教育等面向竭盡心力的布施行善，可惜天不假年朱文科2017年10月辭世，享壽71歲，員林禪寺感念「哲人日已遠，典型在夙昔」，繼續發揚他秉持佛陀慈悲喜捨的精神，捐贈物資給學校與社福機構。

今受贈學校有員林市東山國小棒球隊、台南市私立豐德教養院、財團法人台南市私立育愛教養院、社團法人高雄市茄萣崇愛老幼協會、嘉義天主教中華聖母基金會水各50箱物資，財團法人台灣兒童及家庭扶助基金會20箱物資，消防局員林西區分隊密錄器和安全帽一批。