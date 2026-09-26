六月雨災彰化溪湖農損補助率僅一成五 鎮公所向中央爭取翻案

今年6月上旬和下旬的豪大雨造成彰化縣菜蔬災損，溪湖、埔鹽兩鄉鎮農民申請農業天然災害現金救助，初審合格但近日收到通知複審沒通過，農民炸鍋怨聲載道；溪湖鎮公所今表示，這兩天已蒐集相關資料和備妥陳情書，將向上級相關單位反映及爭取翻案。

溪湖、埔鹽兩鄉鎮農民有的向立法委員謝衣鳯服務處投訴，有的打電話到鄉鎮公所陳情，指稱災害發生後申請農業天然災害現金救助，初審認定符合資格，近日收到複審通知卻是未達災害損失標準，縣政府雖聲稱可申請複查，但農民已耕除受損農作物，現在僅有照片，沒災害現場可供勘察，縣政府的措施毫無幫助。另有部分農民指稱，埔鹽鄉公所勘查的過關，溪湖鎮公所勘查的被判定不符標準，令人困惑和失望。

溪湖鎮長何炳樺為此連忙聲明，這兩天接到不少農民來電陳情有關六月豪雨農業災損勘查結果的問題，鎮公所第一時間協助受理勘查，如實填報第一線看到的災情，第一階段初審鎮公所認定符合案件有900件，經依中央相關程序覆核後符合補助資格的不到200件，審可率不到一成五，令人質疑當時看到的農損都是假象嗎？

何炳樺指出，農損有時候真的不是當下看一看就能完全判斷，很多農作物經過豪雨、泡水之後第一時間看起來好像沒太大異狀，等到天氣轉晴、烈日曝曬，原本受傷害的農作物可能很快撐不住。

何炳樺表示，當初災害發生後，中央提出「放寬、從速」方向讓第一線的基層公所期待真正爲受災農民爭取到應有的援助，他絕對理解制度有制度的標準，但第一線農民實際遇到的問題應該被聽見，究竟是哪些環節的認定標準不同？為什麼第一線初審與最後審核結果會有這麼大的落差？

何炳樺強調，溪湖鎮公所已完成彙整相關案件及農民意見，並備妥陳情書將向上級相關單位反映和爭取；鎮公所尚未收到上級單位撥付的災害救助款項，目前無法核發補助款給獲通過審核的農民，待補助款撥入公庫，鎮公所會儘速辦理。