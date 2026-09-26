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彰化「寶斗良緣節」首屆有成果 今多三成青年男女「紅線相牽成」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第二屆「寶斗良緣節」活動持續到下午6點，北斗奠安宮董事長陳在（右二）、彰化縣北斗觀光產業促進會理事長吳季冰（左二）扮月下老人分送未婚青年男女紅線。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第二屆「寶斗良緣節」活動持續到下午6點，北斗奠安宮董事長陳在（右二）、彰化縣北斗觀光產業促進會理事長吳季冰（左二）扮月下老人分送未婚青年男女紅線。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「寶斗良緣節」去年首次舉辦有成果，今年再接再厲，從上千名報名者海選出160名未婚青年男女，今到北斗奠安宮拉紅線、玩遊戲、逛北斗老街，縣長王惠美趕到祝福，期盼在奠安宮媽祖與月下老人見證下青年男女良緣天定。

台灣俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗」，寶斗即是今日北斗，彰化縣北斗觀光產業促進會去年舉辦寶斗良緣節，60對未婚青年男女參加活動後有的互留聯絡方式，已有論及婚嫁，有的還規畫年底結婚，主辦單位大為振奮，今年舉辦第二屆寶斗良緣節主打「月老良緣、媽祖祝福、北斗美食、商圈體驗」一次到位。

160多名未婚青年男女報到，先後參拜北斗奠安媽、月老，然後由小姐在月前面前依序抽紅線，紅線另一端是男士姓名，完成第一階段配對，再到奠安宮廣場參加寶斗良緣節開幕典禮。

縣長王惠美獲知寶斗良緣節舉辦有成果，對台灣搶救「不婚不育」現況有貢獻，今欣然出席開幕典禮，致詞時表示，參加活動的未婚青年男女有北斗奠安宮媽祖和月下老人的祝福，一定可以獲得神明「紅線相牽成」賜予好姻緣。

北斗奠安宮董事長陳在說，奠安宮喜事連連，上周舉行媽祖宗教文化園區新建工程動土典禮，要把奠安宮古廟搬回來，今寶斗良緣節在奠安宮廣場舉辦，平添喜氣，他和董事會歡迎民眾多來北斗走走，體驗好人情與美食。

北斗觀光產業促進會理事長吳季冰獲理監事推選連任，理監事會頒給縣政府核發的續任聘書；吳季冰說，連任是榮譽也是責任，北斗鎮是她的第二故鄉，將為北斗鎮商圈發展全力以赴。她接著談到活動缺乏經費，都是促進會理監事和志工出錢出力，眾人忙碌3天，部分人員幾乎不眠不休，希望縣政府能酌予補助。縣長王惠美在台下只是微笑，沒多說話。

未婚青年男女每8人一組，在開幕典禮結束後慢遊北斗紅磚市場、歷史建築北斗郡守宿舍等知名景點，一路玩比手劃腳等闖關遊戲，中午持主辦單位贈送的餐券享用北斗小吃，下午回到奠安宮玩小姐不動，男士每兩分鐘移動以增加認識朋友機會的團康遊戲，因參與活動男士沒拿到紅線，北斗奠安宮董事長陳在、吳季冰扮演月老送紅線給男士，也送給需要的小姐，除此參加者還獲緣粉、喜願卡等各式幸福小禮，得到「佳偶天成」滿滿祝福。

彰化縣第二屆「寶斗良緣節」幸福開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第二屆「寶斗良緣節」幸福開幕。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第二屆「寶斗良緣節」開幕，縣長王惠美、北斗鎮長顏宏霖等首長及民代到場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第二屆「寶斗良緣節」開幕，縣長王惠美、北斗鎮長顏宏霖等首長及民代到場。記者簡慧珍／攝影

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