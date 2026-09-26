快訊

國3服務區離奇命案…老婦命喪帳篷遺體已腐爛 相驗死因出爐

亞運棒球／力拚金牌戰門票！台日大戰今登場 中華隊先發打線出爐

大秀美腿…蘇慧倫超短熱褲現身大巨蛋 凍齡美貌全場看呆

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴鹿港參拜天后宮等宮廟 品嘗世界冠軍冰淇淋及麵茶

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
副總統蕭美琴（前排中）今天上午前往鹿港中山路，品嘗世界冠軍冰淇淋。記者劉明岩／攝影
副總統蕭美琴（前排中）今天上午前往鹿港中山路，品嘗世界冠軍冰淇淋。記者劉明岩／攝影

副總統蕭美琴今天前往彰化鹿港3間宮廟參拜祈福，還到鹿港品嘗世界冠軍冰淇淋及鹿港知名小吃麵茶。蕭美琴說，拚經濟是政府重要目標，其中推動「均衡台灣」，讓資源落實到中南部及城鄉各個角落、促進百工百業興旺，更是政府努力方向，未來將持續與地方及民間團體共同打拚。

鹿港北頭奉天宮睽違57年舉辦「蘇府大二三王爺南北大總巡暨海上巡安」活動，蕭美琴副總統今天上午先向神明獻花並鞠躬致敬，也代表總統賴清德致贈「仁風布澤」匾額。

蕭美琴說，大家雖然來自不同背景、擁有不同宗教信仰，但都聚集在此祈求「國泰民安、風調雨順」，這不只是一句口號，更是對國家未來發展的期望，希望國家更加興旺、百姓安居樂業，也是政府努力的目標與方向。

談及地方發展，蕭副總統說，稍早沿途看到彰濱地區有許多風力、風能及各種循環經濟，為地方發展提供所需關鍵能源。國家整體持續發展，全世界許多好朋友也都看好台灣，大家要對台灣有信心，因為台灣有一群認真、努力的人民。

蕭美琴隨後到達鹿港閤港福德祠參拜後，抵達天后宮，受到大批信眾歡迎，爭相與她擊掌致意，並由天后宮主委張偉東等人陪同，向媽祖上香參拜，並為廟方題寫「平安喜樂」留存。今年政府高層紛紛前來鹿港天后宮參香，除了今天的蕭美琴總統外，另有賴清德總統、行政院長卓榮泰前往參拜，顯示對鹿港天后宮的重視。

蕭美琴也造訪鹿港中山路青創商家山風藍義式冰淇淋，青創店主趙韻嵐以「烏龍茶之光」，曾獲義大利Sherbeth Festival國際冰淇淋節大賽世界冠軍，蕭美琴與民進黨彰化縣長參選人陳素月、立委黃秀芳、陳秀寳在店外長條椅，一起品嘗冰淇淋，在秋老虎肆虐滿身大汗之際，格外消暑，隨後也去品嘗鹿港天名小吃麵茶。

副總統蕭美琴（前排左5）今天上午前往鹿港天后宮參拜，並與天后宮主委張偉東（前排右3）及廟方人員合照。記者劉明岩／攝影
副總統蕭美琴（前排左5）今天上午前往鹿港天后宮參拜，並與天后宮主委張偉東（前排右3）及廟方人員合照。記者劉明岩／攝影

副總統蕭美琴（左1）今天上午前往鹿港中山路，品嘗世界冠軍冰淇淋。記者劉明岩／攝影
副總統蕭美琴（左1）今天上午前往鹿港中山路，品嘗世界冠軍冰淇淋。記者劉明岩／攝影

副總統蕭美琴今天上午前往鹿港天后宮，由天后宮主委張偉東（右2）陪同參拜。記者劉明岩／攝影
副總統蕭美琴今天上午前往鹿港天后宮，由天后宮主委張偉東（右2）陪同參拜。記者劉明岩／攝影

副總統蕭美琴今天上午前往鹿港天后宮參拜，受到信眾擊掌熱烈歡迎。記者劉明岩／攝影
副總統蕭美琴今天上午前往鹿港天后宮參拜，受到信眾擊掌熱烈歡迎。記者劉明岩／攝影

蕭美琴 鹿港 宮廟 天后宮 彰化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋前夕贈匾「護國佑民」！盧秀燕參拜太平玉旨奉天宮感謝護佑鄉里

中秋迎土地公成道日 新北民政局長走訪中和、樹林參拜祈福

新港奉天宮媽祖契子女中秋團聚 97歲阿公、2月嬰兒同切蛋糕祈福

李逸洋赴熊本慰問震災 縣知事木村敬10月訪台感謝台灣伸援

相關新聞

2026台中鍋烤節「燒肉王」名單出爐！屋馬、札卡等6家獲獎店家一次看

「2026台中鍋烤節」人氣燒肉王名單揭曉！台中市經發局長張峯源親自貼紅榜。經發局長張峯源特別引述金庸「倚天屠龍記」中張翠山、殷素素與謝遜在冰火島圍火烤肉、化解戒心的經典橋段，強調台中日式、韓式及創意燒肉，「新潮創意、燒烤功夫、歡聚時光」3種滋味始終令人著迷，走訪的獲獎店家各自展現台中燒肉不同風貌。

彰化「寶斗良緣節」首屆有成果 今多三成青年男女「紅線相牽成」

彰化縣「寶斗良緣節」去年首次舉辦有成果，今年再接再厲，從上千名報名者海選出160名未婚青年男女，今到北斗奠安宮拉紅線、玩遊戲、逛北斗老街，縣長王惠美趕到祝福，期盼在奠安宮媽祖與月下老人見證下青年男女良緣天定。

蕭美琴鹿港參拜天后宮等宮廟 品嘗世界冠軍冰淇淋及麵茶

副總統蕭美琴今天前往彰化鹿港3間宮廟參拜祈福，還到鹿港品嘗世界冠軍冰淇淋及鹿港知名小吃麵茶。蕭美琴說，拚經濟是政府重要目標，其中推動「均衡台灣」，讓資源落實到中南部及城鄉各個角落、促進百工百業興旺，更是政府努力方向，未來將持續與地方及民間團體共同打拚。

假牙補助9年沒改 長輩等到剩3顆才有錢？議員促縣府「別等缺光」

南投縣老人假牙補助實施已9年，每年預算增加到5000萬元，但議員質詢發現，現行補助要點多年未調整，預算執行率僅約5成，部分長輩因申請門檻限制，反而無法及早處理缺牙問題，縣長許淑華允諾檢討放寬補助條件，最快2個月內提出調整方案，讓更多長輩受惠，改善健康。

影／中秋連假第二天中部天氣熱 麗寶水樂園人潮現

今天是中秋連假第二天，中部地區天氣熱，麗寶樂園馬拉灣水樂園玩水遊客多。麗寶OUTLET MALL人潮也湧現，麗寶樂園渡假區位於南北交通往來中心位置，距離國一后里交流道5分鐘即可抵達，成為許多連假遊客的「休息中繼站」。

草屯「幸福GO」 試營運期間免費搭

草屯鎮人口眾多、交通需求大，南投縣府與公路局合作推出「南投幸福ＧＯ」，廿四日起進駐草屯試營運，投入七輛車提供預約接送，試營運兩個月免費搭乘，盼與既有幸福巴士互補，補足公車站點及班次不足的交通缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。