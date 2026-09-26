蕭美琴鹿港參拜天后宮等宮廟 品嘗世界冠軍冰淇淋及麵茶

副總統蕭美琴今天前往彰化鹿港3間宮廟參拜祈福，還到鹿港品嘗世界冠軍冰淇淋及鹿港知名小吃麵茶。蕭美琴說，拚經濟是政府重要目標，其中推動「均衡台灣」，讓資源落實到中南部及城鄉各個角落、促進百工百業興旺，更是政府努力方向，未來將持續與地方及民間團體共同打拚。

鹿港北頭奉天宮睽違57年舉辦「蘇府大二三王爺南北大總巡暨海上巡安」活動，蕭美琴副總統今天上午先向神明獻花並鞠躬致敬，也代表總統賴清德致贈「仁風布澤」匾額。

蕭美琴說，大家雖然來自不同背景、擁有不同宗教信仰，但都聚集在此祈求「國泰民安、風調雨順」，這不只是一句口號，更是對國家未來發展的期望，希望國家更加興旺、百姓安居樂業，也是政府努力的目標與方向。

談及地方發展，蕭副總統說，稍早沿途看到彰濱地區有許多風力、風能及各種循環經濟，為地方發展提供所需關鍵能源。國家整體持續發展，全世界許多好朋友也都看好台灣，大家要對台灣有信心，因為台灣有一群認真、努力的人民。

蕭美琴隨後到達鹿港閤港福德祠參拜後，抵達天后宮，受到大批信眾歡迎，爭相與她擊掌致意，並由天后宮主委張偉東等人陪同，向媽祖上香參拜，並為廟方題寫「平安喜樂」留存。今年政府高層紛紛前來鹿港天后宮參香，除了今天的蕭美琴總統外，另有賴清德總統、行政院長卓榮泰前往參拜，顯示對鹿港天后宮的重視。

蕭美琴也造訪鹿港中山路青創商家山風藍義式冰淇淋，青創店主趙韻嵐以「烏龍茶之光」，曾獲義大利Sherbeth Festival國際冰淇淋節大賽世界冠軍，蕭美琴與民進黨彰化縣長參選人陳素月、立委黃秀芳、陳秀寳在店外長條椅，一起品嘗冰淇淋，在秋老虎肆虐滿身大汗之際，格外消暑，隨後也去品嘗鹿港天名小吃麵茶。

副總統蕭美琴（前排左5）今天上午前往鹿港天后宮參拜，並與天后宮主委張偉東（前排右3）及廟方人員合照。記者劉明岩／攝影

副總統蕭美琴（左1）今天上午前往鹿港中山路，品嘗世界冠軍冰淇淋。記者劉明岩／攝影

副總統蕭美琴今天上午前往鹿港天后宮，由天后宮主委張偉東（右2）陪同參拜。記者劉明岩／攝影