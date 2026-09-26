2026台中鍋烤節「燒肉王」名單出爐！屋馬、札卡等6家獲獎店家一次看

「2026台中鍋烤節」人氣燒肉王名單揭曉！台中市經發局長張峯源親自貼紅榜。經發局長張峯源特別引述金庸「倚天屠龍記」中張翠山、殷素素與謝遜在冰火島圍火烤肉、化解戒心的經典橋段，強調台中日式、韓式及創意燒肉，「新潮創意、燒烤功夫、歡聚時光」3種滋味始終令人著迷，走訪的獲獎店家各自展現台中燒肉不同風貌。

經發局指出，燒肉首先要夠「新潮」。「尚屋新韓式烤肉漢神洲際店」以新潮韓式燒肉搭配韓式小菜及特色醬料；「札卡燒肉漢口店」以輸送帶送餐增添用餐趣味，招牌「寶藏盒牛」伴隨煙霧效果登場，呈現台中燒肉業者持續求新求變的活力。

經發局表示，好燒肉更少不了「真功夫」。「屋馬燒肉中港店」以肉品選擇及服務體驗累積消費者支持；「澄居燒肉中科店」透過桌邊代烤掌握火候，從選肉、火候到入口時機，考驗業者對食材、料理及服務細節的掌握。

經發局說明，一爐燒肉也是親友共享的「相聚時光」。「森森燒肉中科店」提供多元肉品及套餐選擇，滿足家庭聚餐及朋友相約等不同需求；「烤狀猿日式燒肉LEVEL UP新文心店」則以燒肉吃到飽形式，提供親朋好友圍爐共享的聚餐選擇。

張峯源指出，台中燒肉從大型品牌到特色店家，在食材、料理方式及服務體驗上各展特色，此次獲獎店家更是透過消費者票選脫穎而出，市府盼透過走訪貼榜延續鍋烤節熱度，將網路人氣轉化為實際消費力道，歡迎全國饕客循著紅榜按圖索驥，品嚐台中人氣燒肉，感受「鍋烤之都」的多元魅力。

台中市經發局長張峯源（右）到澄居燒肉中科店貼紅榜。圖／台中市政府提供

台中市經發局長張峯源（左）到札卡燒肉漢口店貼紅榜。圖／台中市政府提供

台中市經發局長張峯源（中）到屋馬燒肉中港店貼紅榜。圖／台中市政府提供

台中市經發局長張峯源（中）到烤狀元level-up新文心店貼紅榜。圖／台中市政府提供