假牙補助9年沒改 長輩等到剩3顆才有錢？議員促縣府「別等缺光」

南投縣老人假牙補助實施已9年，每年預算增加到5000萬元，但議員質詢發現，現行補助要點多年未調整，預算執行率僅約5成，部分長輩因申請門檻限制，反而無法及早處理缺牙問題，縣長許淑華允諾檢討放寬補助條件，最快2個月內提出調整方案，讓更多長輩受惠，改善健康。

縣議員廖梓佑指出，現行全口假牙補助須等到牙齒僅剩3至5顆才能申請，但長輩若拖到只剩少數牙齒，牙齦可能已嚴重萎縮，裝上假牙後容易出現疼痛、鬆脫或不習慣使用等問題，甚至有人做好假牙後直接放在抽屜，補助效果大打折扣。

廖梓佑表示，既然政府補助假牙是希望長輩能正常咀嚼、吞嚥、維持健康，就不應等到牙齒嚴重缺損才介入。他建議放寬補助規定，讓缺牙數較少時也能透過牙橋等方式及早處理，落實預防醫學概念。

社勞局長林志忠表示，南投縣假牙補助自106年實施，目前分為福利身分及不排富兩類。福利身分者單顆假牙即可申請補助，每顆4000元；全口上顎或下顎假牙最高補助4萬4000元；不排富者全口假牙最高補助4萬元，部分活動假牙則依剩餘牙齒數量認定。

林志忠說，假牙補助制度已實施9年，如今長輩需求改變，確實有檢討必要。他也認同單顆補助等建議，將研議放寬第二類民眾的補助條件。

議員林憶如也指出，牙齒狀況通常只會越來越差，如果能在缺牙初期就及時補助，不僅有助維持咀嚼功能，也可能減緩後續牙齒歪斜及缺損，避免未來耗用更多醫療資源。她認為，既然現有預算尚未完全使用，更應檢視補助要點是否已不符合長輩實際需求。

許淑華表示，假牙補助是她上任時的政見，她上任後預算便增加至每年5000萬元，目前預算仍足夠，並非沒有經費，而是補助條件可能限制了有需求的長輩。

她表示，既然現有經費尚未用盡，就應檢討是否有長輩因資格限制無法申請，將要求社勞局研議放寬條件，讓更多長輩受惠；若放寬後申請人增加導致經費不足，再討論是否增加預算。縣府目標最快2個月內完成檢討，或於明年初向議會提出完整報告。