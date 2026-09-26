台中寶之林廢棄家具再生 廢木料華麗變身文創商品

台中市寶之林廢棄家具再生中心創新加工無法修復的家具背板、抽屜底板、廢棄神桌角與學校汰換課桌椅，製成「家木製筆記本」及「有寶筆」等文化創意商品，延續廢棄物使用價值。

台中市政府環境保護局今天發布新聞稿表示，寶之林是環保資源交換中心，已取得環境教育設施場所認證，積極辦理資源循環再利用，及推廣與宣導環保教學及理念。近年市民對「循環經濟」接受度提升，主動參與資源回收，踴躍購買環保產品。

寶之林團隊打破傳統廢木料僅作為木屑燃料思維，拆解不堪修復的舊家具與課桌椅，保留堪用材料，研發多款再生文創商品。為滿足現代人追求個性化趨勢，特別引進雷射雕刻技術，可在木質封面上雕刻民眾個人肖像或手繪人像。

環保局長吳盛忠表示，推動資源循環，重要的是妥善再利用仍具使用價值的材料。家具可透過修繕延長使用年限，如果無法修復，進一步拆解其中可利用的材料，透過再製延續價值，有效降低廢棄物產生。