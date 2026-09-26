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草屯「幸福GO」 試營運期間免費搭

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣長許淑華宣布「南投幸福ＧＯ」進駐草屯，投入七輛車試營運，提供預約接送服務。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華宣布「南投幸福ＧＯ」進駐草屯，投入七輛車試營運，提供預約接送服務。圖／南投縣政府提供

草屯鎮人口眾多、交通需求大，南投縣府與公路局合作推出「南投幸福ＧＯ」，廿四日起進駐草屯試營運，投入七輛車提供預約接送，試營運兩個月免費搭乘，盼與既有幸福巴士互補，補足公車站點及班次不足的交通缺口。

南投縣長許淑華表示，草屯雖有較完整的公車路網，但部分地區仍有站點距離較遠、班次無法配合需求等問題，因此幸福ＧＯ投入七輛車，搭配草屯鎮公所幸福巴士一．○，提供民眾更多交通選擇。

幸福ＧＯ採彈性預約、車輛媒合方式，服務範圍包括「草屯鎮內任意兩個地點往返」及「往返南投市區」，可滿足就醫、就學、採買及洽公等日常交通需求。若民眾要前往台中等服務範圍外地區，也可透過服務中心取得既有公車資訊，並視需求接送至鄰近轉運站轉乘。縣府預計年底前完成南投十三鄉鎮布建，方便更多民眾使用。

許淑華表示，試營運期間免費搭乘，也將蒐集預約件數、搭乘人次、旅次目的、熱門起訖點及服務時段等資料，作為後續車輛運能配置依據。十月南投世界茶業博覽會登場，民眾也可事前預約幸福ＧＯ，在指定時間往返茶博會場。

縣府指出，幸福ＧＯ並非取代既有公車，而是針對公共運輸無法到達或服務不足的地區及時段，以預約及車輛媒合方式補足缺口，依各鄉鎮人口、生活圈及實際旅運需求滾動調整。

收費方面，未來採里程段次計費，以八公里為一段，超過八公里為二段，最多三段；一段票全票二十五元、半票十三元。預約採媒合派遣、不收現金，可使用一卡通、悠遊卡等電子票證，符合資格者也可使用敬老愛心卡。

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