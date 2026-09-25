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彰化芳苑中秋晚會人人有獎 怕「摸彩摸到半夜」停電繼續抽獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「2026璀璨耀芳苑・歡樂慶中秋」在芳苑鄉普天宮舉辦，大小獎品約4千分。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「2026璀璨耀芳苑・歡樂慶中秋」在芳苑鄉普天宮舉辦，大小獎品約4千分。記者簡慧珍／攝影

彰化芳苑鄉普天宮今晚聚集約4千人，參加「2026璀璨耀芳苑・歡樂慶中秋」，雖沒團體烤肉，但有烤玉米等30多個美食攤，民眾注意力放在逾4千份摸彩好禮，因禮物太多，突發電力狀況停電10分鐘也照樣摸彩不中斷，中獎笑聲此起彼落，全場歡樂。

芳苑鄉公所今舉辦中秋晚會，據了解規模為全縣之最，縣長王惠美趕到，祝福芳苑鄉民中秋佳節愉快，不忘宣導即將舉辦的媽祖祈福文化節活動，10月9日至11日將有13尊媽祖駐駕爐主普天宮，民眾到普天宮參拜，一次得到13座宮廟媽祖賜福，CP值很高。

芳苑鄉長林保玲說，中秋晚會傍晚5點開始，民眾很早來排隊進場，鄉公所準備1萬3張摸彩券不到一小時分送一空，鄉公所獲很多公司企業和社團贊助摸彩品約4千分，從3支iPhone 17有到65吋液晶顯示器、電冰箱、Apple Watch、洗衣機、掃地機器人等好禮等著幸運兒帶回家，鄉公所還加開尾數「3個號碼」普獎，提高中獎機會。

舞台區鄉公所請來歌手陳孟賢、陳昭瑋、蔡義德、蔡多多等人獻唱，陪伴民眾度過中秋夜。台下「秋夜食光市集」，30多個美食攤，販售蚵仔包、烤玉米、大腸包小腸等，民眾一面逛市集、看表演，最重要的是豎起耳朵聽摸彩中獎號碼，趕快跑到台上領取，以免唱名三次錯失好運。

有趣的是一名村長不慎碰到電線導致舞台燈光熄滅，鄉公所擔心獎品太多若因此暫停摸彩，恐延長時間「摸到半夜」，在徵得民眾同意之下繼續摸彩。在場約4千人，摸彩品約4千分，預料人人有獎，民眾直呼這是最快樂的中秋晚會。

彰化縣「2026璀璨耀芳苑・歡樂慶中秋」在芳苑鄉普天宮舉辦，約4千人參加，相當熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「2026璀璨耀芳苑・歡樂慶中秋」在芳苑鄉普天宮舉辦，約4千人參加，相當熱鬧。記者簡慧珍／攝影

芳苑 彰化 中秋節 王惠美 停電

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