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中秋連假台中車站好熱鬧！光華號紀念特展、經典動畫齊聚百年車站

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中秋連假台中車站好熱鬧！光華號紀念特展、實境解謎、經典動畫齊聚百年車站。圖／業者提供
中秋連假台中車站好熱鬧！光華號紀念特展、實境解謎、經典動畫齊聚百年車站。圖／業者提供

適逢中秋假期，由德昌（5511）營造旗下經典國際負責營運的台中驛鐵道文化園區，集結鐵道展覽、古蹟實境解謎與經典動畫IP，推出一系列適合連假走訪的旅程。不僅有《有風的列車－光華號60周年紀念展》，還能挑戰「遺失物中心」實境解謎，更有《湯姆與傑利台味快閃店－台中站》登場。

台中驛鐵道文化園區副總經理林宛玄強調，從逛展、解謎到限定快閃店拍照打卡，邀請民眾走進百年車站，感受不一樣的中秋假期。

林宛玄指出，今年適逢光華號60周年，園區推出《有風的列車-光華號60周年紀念展》，以「迎風而來」、「風光時代」、「乘風遠行」及「風仍記得」四大展區，帶領民眾從1960年代台灣社會與鐵路發展出發，回顧DR2700的誕生、光華號的風光歲月，以及停駛後的保存與記憶。

展覽透過車內用品、光華號小姐制服等珍貴物件，重現昔日乘車風景，同時結合園區保存的DR2700型實體列車，讓民眾走進車廂，感受跨越不同世代的鐵道記憶。

除了從展覽認識鐵道歷史，民眾也能透過遊戲探索百年古蹟。園區推出「遺失物中心」實境解謎，將鐵道歷史、城市故事與LINE互動融入遊戲，玩家跟著任務線索穿梭台中驛、鐵鹿大街及周邊空間，在尋找答案的過程中發現建築細節與鐵道故事。

林宛玄表示，遊戲無須事前預約，購買任務包後搭配手機LINE即可開始挑戰，讓逛古蹟也能很有趣。

另外，經典動畫角色湯姆貓與傑利鼠也走進台中車站。《湯姆與傑利台味快閃店-台中站》延續「台灣感性」概念，將復古花磚、花窗及台中驛建築元素融入場景設計，讓熟悉的動畫角色與百年車站展開一場趣味相遇。

活動現場規劃主題牆及拍照場景，湯姆貓與傑利鼠以不同形式出現在園區各個角落，民眾可以一邊逛古蹟、一邊尋找角色彩蛋。

現場集結近百款系列周邊，並加入台中限定設計，將人孔蓋等熟悉的台灣街頭元素融入角色商品；活動期間另規劃集章及限定紀念活動，讓粉絲除了拍照，也能以不同方式探索園區。

林宛玄希望透過鐵道展覽、古蹟實境解謎及經典動畫等不同內容，讓更多人用不同方式走進百年台中驛，讓古蹟不再只是被保存的歷史空間，更成為人們願意走進、停留，並持續創造新記憶的城市文化場域。

今年中秋，從光華號60周年紀念展、古蹟實境解謎到限定快閃店，民眾可以一次體驗鐵道、古蹟與經典動畫的不同樂趣，再到鐵鹿大街品嚐美食、選購特色伴手禮，輕鬆安排一趟豐富又好玩的中秋小旅行。

台中驛鐵道文化園區集結鐵道展覽、古蹟實境解謎與經典動畫IP，推出一系列適合連假走訪的旅程。圖／業者提供
台中驛鐵道文化園區集結鐵道展覽、古蹟實境解謎與經典動畫IP，推出一系列適合連假走訪的旅程。圖／業者提供

中秋連假到台中車站，民眾可以一次體驗鐵道、古蹟與經典動畫的不同樂趣。圖／業者提供
中秋連假到台中車站，民眾可以一次體驗鐵道、古蹟與經典動畫的不同樂趣。圖／業者提供

園區保存的DR2700型實體列車，讓民眾走進車廂，感受跨越不同世代的鐵道記憶。圖／業者提供
園區保存的DR2700型實體列車，讓民眾走進車廂，感受跨越不同世代的鐵道記憶。圖／業者提供

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