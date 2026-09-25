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彰化韭菜災損7月初勘過關9月翻盤 等待現金救助農民希望落空

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮劉姓韭菜農對初勘、複審結果不一致感到困惑，希望相關單位說明。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮劉姓韭菜農對初勘、複審結果不一致感到困惑，希望相關單位說明。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽、溪湖、田尾、二林等鄉鎮韭菜產量占全台六成，今年6月兩場豪大雨造成災損農民申請農業天然災害現金救助，不但出現初勘結果不同，還發生初勘通過，近日收到災損未達救助標準的通知，農民欲哭無淚。

劉姓韭菜農今表示，他在溪湖、埔鹽種兩甲多地的韭菜，6月上旬和下旬各一次豪大雨導致韭菜田泡水，水退後，約七成韭菜逐漸枯黃，他申請農業天然災害現金救助，同樣枯黃的韭菜在這個鄉鎮公所初勘時被認定符合農業災損申報，在另一鄉鎮卻被認定不符合；符合災損申報的在7月時收到審查合格通知，近日卻收到通知審核不通過。

他說，政府稱可以申請複查，但時隔數月，受損韭菜最終「救不回來」，整體損失約七成，他陸續拔除重新種植，哪裡還有災損現場可以複查？和他相同情況的農民還有多人，對勘查結果翻盤感到錯愕和不平，質疑勘查標準是什麼？政府會勘單位應說清楚，給農民一個交代。

除了韭菜，溪湖、埔鹽兩鄉鎮的花椰菜也有相同狀況，農民都向立法委員謝衣鳯陳情，要求查明行政程序究竟是哪個環節出了問題？謝衣鳯服務處執行長陳貞妃表示，將請立委要求政府相關單位釐清初審與複審結果不一的原因。

縣政府農業處表示，彰化縣列入遲延性農業災損的農作物僅花生和地瓜，韭菜等農作物不在這個品項，當初會勘災損採縣政府、基層公所、農會、台中區農業改良場的四方會勘，尊重農業專家意見作為勘災決議，都有一致標準，農民若有疑義可洽詢鄉鎮公所。

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