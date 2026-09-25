台中州廳亮七彩燈挨批俗氣 網直呼「醜到哭」…文化局：非正式燈光設計

國定古蹟台中州廳修復工程接近尾聲，市府文化局今年8月31日進駐辦公，預計10月開放。近日卻被民眾拍下州廳夜間打燈畫面，外牆依序被紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七彩照映，遭批評俗氣、燈醜到哭。文化局表示，燈光是台中州廳既有設備，23日短暫開啟測試，並非正式燈光設計或設定。

有民眾經過台中州廳，發現州廳外牆打燈，依序被紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七彩燈光照映，民眾拍下影片放上網路，批評「大家有看過現在的台中州廳嗎？一個好好的古蹟打這種燈光我真的不懂」，引發熱議。

有網友回覆說「華國美學再糟蹋一座古蹟，這燈醜到哭」，也有人笑稱「有打一種固定的暖光燈不行嗎？」「是不是應該還要配上一點詭異的配樂」、「台中市政府美學有很大的問題」，更有人留言說「可能是萬聖節要到了」。

文化局表示，相關燈光為台中州廳既有設備，23日短暫開啟測試，以確認燈具是否正常運作，測試時間約2至3分鐘，現場呈現僅為設備功能測試，並非正式燈光設計或設定。