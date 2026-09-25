中秋連假彰化追花之旅 沿溪畔尋秋日限定美景

彰化秋日花景陸續登場，中秋連假不妨來趟「追花之旅」，從濁水溪畔的甜根子草雪白花海、東螺溪台灣欒樹的金黃風光，到貓羅溪沿岸的繽紛花色，感受秋天限定自然美景。

目前濁水溪畔的甜根子草已進入盛花期，大片白色花穗隨風搖曳，宛如鋪上一層柔白地毯，與橫跨濁水溪的西螺大橋相互映襯。

往北來到東螺溪，沿岸有長達1.5公里的台灣欒樹綠色隧道。湖埔社區大學執行長林淑玲告訴中央社記者，台灣欒樹約7成已轉為金黃色澤，吸引不少遊客前來拍照，預估10月中旬將開始結出紅色蒴果。

林淑玲指出，台灣欒樹有「四色樹」之稱，春天一片翠綠，入秋轉為金黃，秋冬之際變為紅色，冬季則轉為咖啡色，隨季節推移變換色彩。民眾到東螺溪，除可欣賞台灣欒樹，也能順道走訪社大復育的蝴蝶廊道、原生種植物園區，沿步道散步、騎單車，享受自然風光。

林淑玲表示，東螺溪沿線每約1.5公里規劃不同樹種，除台灣欒樹外，還種有木棉花、苦楝等，一年四季花木接力展現各種風貌。

生態攝影師米諾斯指出，貓羅溪沿岸正值花季，黃鐘花、台灣欒樹等陸續綻放，景色繽紛；其中貓羅溪河床甜根子草綿延近1公里，放眼望去一片雪白，預估美景可延續至10月初，同時提醒民眾前往賞花注意自身安全。翅果鐵刀木花期則較長，可持續至11月後。

此外，米諾斯表示，日月山景休閒農場近期也迎來粉紅色美人花，增添浪漫氣息，民眾連假期間可安排賞花行程，一次收藏不同風貌的秋日花景。