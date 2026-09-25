快訊

亞運棒球Live／中華隊首局3安就攻下2分 一局上2:0領先中國

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

清大校長續任爭議…杜聖聰指「高為元失誠信應辭職」 再曝留才困境

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假彰化追花之旅 沿溪畔尋秋日限定美景

中央社／ 彰化25日電
彰化縣東螺溪畔長達1.5公里的台灣欒樹綠色隧道已進入開花季節，逐漸轉為金黃色。中央社
彰化縣東螺溪畔長達1.5公里的台灣欒樹綠色隧道已進入開花季節，逐漸轉為金黃色。中央社

彰化秋日花景陸續登場，中秋連假不妨來趟「追花之旅」，從濁水溪畔的甜根子草雪白花海、東螺溪台灣欒樹的金黃風光，到貓羅溪沿岸的繽紛花色，感受秋天限定自然美景。

目前濁水溪畔的甜根子草已進入盛花期，大片白色花穗隨風搖曳，宛如鋪上一層柔白地毯，與橫跨濁水溪的西螺大橋相互映襯。

往北來到東螺溪，沿岸有長達1.5公里的台灣欒樹綠色隧道。湖埔社區大學執行長林淑玲告訴中央社記者，台灣欒樹約7成已轉為金黃色澤，吸引不少遊客前來拍照，預估10月中旬將開始結出紅色蒴果。

林淑玲指出，台灣欒樹有「四色樹」之稱，春天一片翠綠，入秋轉為金黃，秋冬之際變為紅色，冬季則轉為咖啡色，隨季節推移變換色彩。民眾到東螺溪，除可欣賞台灣欒樹，也能順道走訪社大復育的蝴蝶廊道、原生種植物園區，沿步道散步、騎單車，享受自然風光。

林淑玲表示，東螺溪沿線每約1.5公里規劃不同樹種，除台灣欒樹外，還種有木棉花、苦楝等，一年四季花木接力展現各種風貌。

生態攝影師米諾斯指出，貓羅溪沿岸正值花季，黃鐘花、台灣欒樹等陸續綻放，景色繽紛；其中貓羅溪河床甜根子草綿延近1公里，放眼望去一片雪白，預估美景可延續至10月初，同時提醒民眾前往賞花注意自身安全。翅果鐵刀木花期則較長，可持續至11月後。

此外，米諾斯表示，日月山景休閒農場近期也迎來粉紅色美人花，增添浪漫氣息，民眾連假期間可安排賞花行程，一次收藏不同風貌的秋日花景。

彰化 濁水溪 西螺大橋 綠色隧道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IKEA「食癒之秋」美食推「開心果蛋糕、霜淇淋」！還有台味「豆乳雞」

不用飛韓國也能拍韓劇！清境高山變身韓服打卡場 中秋估破萬人

中秋賞月條件佳！ 9月底還有秋颱發展專家曝侵襲機率

連假別往海邊跑！舒力基颱風周末近台 三處海邊掀長浪

相關新聞

台中首例！烏日清代古廟土地終回歸 盧秀燕贈匾：土地公給我的任務

台中市烏日區重要信仰中心朥（月胥）福德廟始建於清代，廟地因未及時登錄，被收歸為國有、再轉為市產，經地方奔走、市府史料查證與實勘，完成466平方公尺市有土地贈與廟方，創台中市首例。廟方今舉行廟地回歸揭碑典禮，市長盧秀燕出席揭碑，並贈匾「福德佑民」，為延續百年地方信仰寫下重要新頁。

中秋甩肉！猛男土地公廟前爆汗健身 台中里長參選人出奇招

「中秋吃烤肉、不要長肥肉！」今天中秋節適逢土地公生日，台中市北屯區和平里長參選人張又仁邀請在地「小龍健身」猛男教練團隊到土地公廟前快閃，帶著鄉親動一動，陪大家過中秋；現場也準備限量500份象徵好運與祝福的「幸運筊杯」結緣小物，很快便民眾索取一空。

中秋連假台中車站好熱鬧！光華號紀念特展、經典動畫齊聚百年車站

適逢中秋假期，由德昌（5511）營造旗下經典國際負責營運的台中驛鐵道文化園區，集結鐵道展覽、古蹟實境解謎與經典動畫IP，推出一系列適合連假走訪的旅程。不僅有《有風的列車－光華號60周年紀念展》，還能挑戰「遺失物中心」實境解謎，更有《湯姆與傑利台味快閃店－台中站》登場。

中秋連假彰化追花之旅 沿溪畔尋秋日限定美景

彰化秋日花景陸續登場，中秋連假不妨來趟「追花之旅」，從濁水溪畔的甜根子草雪白花海、東螺溪台灣欒樹的金黃風光，到貓羅溪沿岸...

彰化韭菜災損7月初勘過關9月翻盤 等待現金救助農民希望落空

彰化縣埔鹽、溪湖、田尾、二林等鄉鎮韭菜產量占全台六成，今年6月兩場豪大雨造成災損，農民申請農業天然災害現金救助，不但出現初勘結果不同，還發生初勘通過，近日收到災損未達救助標準的通知，農民欲哭無淚。

台中州廳亮七彩燈挨批俗氣 網直呼「醜到哭」…文化局：非正式燈光設計

國定古蹟台中州廳修復工程接近尾聲，市府文化局今年8月31日進駐辦公，預計10月開放。近日卻被民眾拍下州廳夜間打燈畫面，外牆依序被紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七彩照映，遭批評俗氣、燈醜到哭。文化局表示，燈光是台中州廳既有設備，23日短暫開啟測試，並非正式燈光設計或設定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。