彰化田尾前鄉長載鄉代妻子去拜票 發生擦撞翻車夫婦均送醫

彰化縣田尾鄉前鄉長林文華今駕車載鄉民代表妻子楊舒帆，行經田尾鄉光復路二段，疑因會車擦撞後，再撞上路邊水泥柱而翻車，均受困車內，熱心路人拉出林文華，消防分隊到場救出楊舒帆，兩人送醫治療幸無大礙。車禍原因由警方調查釐清。

據了解，楊舒帆尋求連任，林文華駕車載她參加中秋活動拜票，中午12點半沿光復路二段由西往東往社頭鄉方向行駛，和一輛由東向西的汽車會車時，疑因兩車擦撞，林文華的車子偏向右側撞上路邊水泥柱後翻覆，林文華和楊舒帆在車內，路人發現前鄉長發生車禍，拉開駕駛座車門救出林文華，後座車門因翻車變形打不開。

彰化縣消防局據報，出動出動消防車、救護車各兩輛、8名消防人員前往救援。到達後，消防人員使用破壞器械撬開車輛後座車門救出楊舒帆，被卡在車內十多分鐘的她臉色蒼白。消防救護人員初步檢查林文華和她的生命徵象穩定，意識清楚，無明顯外傷，即由救護車送往北斗卓醫院治療。

警方已調查調閱鄰近路口監視畫面，並詢問目擊車禍經過的民眾以釐清事故發生原因。