快訊

川普盛大接待習近平卻成果有限 美媒：北京真正目標是台灣

買泡麵、買菜就中千萬 全聯7、8月統一發票大獎幸運門市曝光

亞運舉重／過磅差0.15公斤果斷「斷髮」 陳冠伶超犧牲換回首面獎牌

聽新聞
0:00 / 0:00

茶葉只是起點！南投茶博拚國際化 35展館串起茶產業、觀光與永續

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投茶博今年新增茶文化交流館，將呈現印度、日本、西藏及台灣等不同茶文化。圖／南投縣政府提供
南投茶博今年新增茶文化交流館，將呈現印度、日本、西藏及台灣等不同茶文化。圖／南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會今年邁入第16屆，10月3日至11日在中興新村登場，規畫35個主題展館、200多個展售攤位，並新增茶文化交流館、擴大茶鄉小旅行至5條路線，還納入智慧農業、低碳永續及青年農業等元素，讓茶博不只喝茶，也串聯產業、文化與觀光

南投縣副縣長王瑞德說，茶博已成為南投推廣茶產業及觀光的重要平台，今年保留歷屆經典活動，也加入新元素，除35個主題展館、200多個展售攤位，還規畫千人茶會、千人手搖飲、馬拉桑野餐及「一心二夜」演唱會等大型活動，盼讓茶融入生活、文化、觀光及教育。

今年茶博也強化智慧與永續元素，展館涵蓋傳統茶產業、農特產品、智慧農業、地方創生及永續發展，包括黃金品茗館、日月潭紅茶館、凍頂茶香館、杉林溪烏龍茶館、南投青農館、智慧農業館、食農教育館及品味南投永續館等，呈現南投茶產業從生產、加工到文化及科技創新的面貌。

縣府農業處表示，今年將低碳栽培、節能製茶及資源循環納入茶博，也讓民眾看見青年農民投入品牌經營及農業創新的成果。為讓消費者安心選購，參展茶農須具農產品追溯、有機驗證或產銷履歷等相關資格。

展場規畫也有所調整，台灣優質茶葉展售區集中於大操場下方並設空調，茶器具區同樣提供冷氣，農特產品區則採挑高通風設計，提升民眾賞茶、品茶及購買農特產品的舒適度。

國際茶席館將呈現波斯、印度、日本、西藏酥油茶及台灣等茶文化，新增的茶文化交流館則集結印度阿薩姆、大吉嶺紅茶及台灣各縣市特色茶，透過展示、展售及交流，讓民眾感受不同產區的茶文化。

茶鄉小旅行今年也從原有竹山、鹿谷、名間3條路線擴大至5條，新增南投市及魚池，帶領遊客走進茶園及產地，體驗製茶、品茗及在地料理，讓茶博行程延伸到茶鄉。

茶博期間還有曲水流觴、茶薰六覺、古式炒茶、徒手秤茶等活動，10月10日國慶日並舉辦升旗典禮。縣府邀請民眾10月3日至11日到中興新村，在茶香與綠意間感受南投茶文化。

今年茶博規畫35個主題展館，從茶產業、農特產品到智慧農業及永續發展，呈現南投茶產業多元面貌。圖／南投縣政府提供
今年茶博規畫35個主題展館，從茶產業、農特產品到智慧農業及永續發展，呈現南投茶產業多元面貌。圖／南投縣政府提供

2026南投世界茶業博覽會10月3日至11日在中興新村登場，安排品茗活動，感受茶博茶香。圖／南投縣政府提供
2026南投世界茶業博覽會10月3日至11日在中興新村登場，安排品茗活動，感受茶博茶香。圖／南投縣政府提供

南投 茶葉 永續 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣「24小時都好玩」 東京旅展搶攻日本旅遊市場

7輛車先上路、免費2個月 草屯幸福GO要找出民眾最需要的交通路線

經部：全台150家觀光工廠 年吸2136萬人次創近67億產值

歷史學家的浪漫與實踐！90年古蹟「檢察長宿舍」變身「花蓮知所」

相關新聞

台中首例！烏日清代古廟土地終回歸 盧秀燕贈匾：土地公給我的任務

台中市烏日區重要信仰中心朥（月胥）福德廟始建於清代，廟地因未及時登錄，被收歸為國有、再轉為市產，經地方奔走、市府史料查證與實勘，完成466平方公尺市有土地贈與廟方，創台中市首例。廟方今舉行廟地回歸揭碑典禮，市長盧秀燕出席揭碑，並贈匾「福德佑民」，為延續百年地方信仰寫下重要新頁。

中秋甩肉！猛男土地公廟前爆汗健身 台中里長參選人出奇招

「中秋吃烤肉、不要長肥肉！」今天中秋節適逢土地公生日，台中市北屯區和平里長參選人張又仁邀請在地「小龍健身」猛男教練團隊到土地公廟前快閃，帶著鄉親動一動，陪大家過中秋；現場也準備限量500份象徵好運與祝福的「幸運筊杯」結緣小物，很快便民眾索取一空。

中秋連假彰化追花之旅 沿溪畔尋秋日限定美景

彰化秋日花景陸續登場，中秋連假不妨來趟「追花之旅」，從濁水溪畔的甜根子草雪白花海、東螺溪台灣欒樹的金黃風光，到貓羅溪沿岸...

彰化韭菜災損7月初勘過關9月翻盤 等待現金救助農民希望落空

彰化縣埔鹽、溪湖、田尾、二林等鄉鎮韭菜產量占全台六成，今年6月兩場豪大雨造成災損，農民申請農業天然災害現金救助，不但出現初勘結果不同，還發生初勘通過，近日收到災損未達救助標準的通知，農民欲哭無淚。

台中州廳亮七彩燈挨批俗氣 網直呼「醜到哭」…文化局：非正式燈光設計

國定古蹟台中州廳修復工程接近尾聲，市府文化局今年8月31日進駐辦公，預計10月開放。近日卻被民眾拍下州廳夜間打燈畫面，外牆依序被紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七彩照映，遭批評俗氣、燈醜到哭。文化局表示，燈光是台中州廳既有設備，23日短暫開啟測試，並非正式燈光設計或設定。

彰化田尾前鄉長載鄉代妻子去拜票 發生擦撞翻車夫婦均送醫

彰化縣田尾鄉前鄉長林文華今駕車載鄉民代表妻子楊舒帆，行經田尾鄉光復路二段，疑因會車擦撞後，再撞上路邊水泥柱而翻車，均受困車內，熱心路人拉出林文華，消防分隊到場救出楊舒帆，兩人送醫治療幸無大礙。車禍原因由警方調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。