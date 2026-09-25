茶葉只是起點！南投茶博拚國際化 35展館串起茶產業、觀光與永續

南投世界茶業博覽會今年邁入第16屆，10月3日至11日在中興新村登場，規畫35個主題展館、200多個展售攤位，並新增茶文化交流館、擴大茶鄉小旅行至5條路線，還納入智慧農業、低碳永續及青年農業等元素，讓茶博不只喝茶，也串聯產業、文化與觀光。

南投縣副縣長王瑞德說，茶博已成為南投推廣茶產業及觀光的重要平台，今年保留歷屆經典活動，也加入新元素，除35個主題展館、200多個展售攤位，還規畫千人茶會、千人手搖飲、馬拉桑野餐及「一心二夜」演唱會等大型活動，盼讓茶融入生活、文化、觀光及教育。

今年茶博也強化智慧與永續元素，展館涵蓋傳統茶產業、農特產品、智慧農業、地方創生及永續發展，包括黃金品茗館、日月潭紅茶館、凍頂茶香館、杉林溪烏龍茶館、南投青農館、智慧農業館、食農教育館及品味南投永續館等，呈現南投茶產業從生產、加工到文化及科技創新的面貌。

縣府農業處表示，今年將低碳栽培、節能製茶及資源循環納入茶博，也讓民眾看見青年農民投入品牌經營及農業創新的成果。為讓消費者安心選購，參展茶農須具農產品追溯、有機驗證或產銷履歷等相關資格。

展場規畫也有所調整，台灣優質茶葉展售區集中於大操場下方並設空調，茶器具區同樣提供冷氣，農特產品區則採挑高通風設計，提升民眾賞茶、品茶及購買農特產品的舒適度。

國際茶席館將呈現波斯、印度、日本、西藏酥油茶及台灣等茶文化，新增的茶文化交流館則集結印度阿薩姆、大吉嶺紅茶及台灣各縣市特色茶，透過展示、展售及交流，讓民眾感受不同產區的茶文化。

茶鄉小旅行今年也從原有竹山、鹿谷、名間3條路線擴大至5條，新增南投市及魚池，帶領遊客走進茶園及產地，體驗製茶、品茗及在地料理，讓茶博行程延伸到茶鄉。

茶博期間還有曲水流觴、茶薰六覺、古式炒茶、徒手秤茶等活動，10月10日國慶日並舉辦升旗典禮。縣府邀請民眾10月3日至11日到中興新村，在茶香與綠意間感受南投茶文化。

今年茶博規畫35個主題展館，從茶產業、農特產品到智慧農業及永續發展，呈現南投茶產業多元面貌。圖／南投縣政府提供