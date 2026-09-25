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搖滾台中音樂節邁入第19年 首度邀請日系偶像來台獻唱

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
2026搖滾台中10月31日到11月1日在文心森林公園及圓滿戶外劇場登場，今年首度加入日系偶像元素，邀請2組女子偶像團體來台。圖／台中市新聞局提供
2026搖滾台中10月31日到11月1日在文心森林公園及圓滿戶外劇場登場，今年首度加入日系偶像元素，邀請2組女子偶像團體來台。圖／台中市新聞局提供

年度音樂盛事「2026搖滾台中 ROCK IN TAICHUNG」邁入第19年，10月31日到11月1日在文心森林公園及圓滿戶外劇場登場。活動每年吸引超過10萬人次參與，今年再度擴大國際音樂交流，除繼續與日韓搖滾樂團合作，首次邀請日系偶像來台獻唱。

新聞局長欒治誼表示，「搖滾台中」已成為台灣具代表性的秋季城市音樂品牌，今年第三度與日本指標音樂節FUJI ROCK FESTIVAL新人舞台「ROOKIE A GO-GO」合作；該舞台是日本樂壇公認的新人登龍門，也是許多知名天團如King Gnu、羊文學、SiM、Creepy Nuts的崛起搖籃。

新聞局表示，台灣樂團A_Root同根生今年7月代表「搖滾台中」登上日本苗場舞台，今年再邀日本新銳樂團來台演出，包括東京Alternative Rock三人組「ハシリコミーズ」，以及由ASIAN KUNG-FU GENERATION主唱後藤正文操刀製作、從橫濱地下場景嶄露頭角的「yubiori」。

新聞局指出，今年「搖滾台中」首度與韓國京畿內容振興院GCA合作，邀請韓國新銳樂團「Confined White（컨파인드화이트）」來台，該團2025年拿下Pentaport Rock Festival「Super Rookie」冠軍，近年在韓國獨立音樂圈備受關注；另一組韓國樂團「CATCH THE YOUNG（캐치더영）」今年6月參與金曲國際音樂節。

除了樂團演出，今年首度加入日系偶像元素，邀請「ぜんぶ君のせいだ。」及「THE ORCHESTRA TOKYO」兩組女子偶像團體登台。「ぜんぶ君のせいだ。」以偶像搖滾風格融合甜美與強烈舞台魅力；「THE ORCHESTRA TOKYO」則以高張力現場演出，展現日系偶像音樂的獨特魅力。

新聞局表示，今年「搖滾台中」持續結合台灣原創音樂與國際音樂能量，透過日韓音樂交流，讓不同國家的音樂人在台中相遇，也讓樂迷享受跨越語言與文化的音樂饗宴；2天活動完全免費，歡迎全國樂迷到台中。

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