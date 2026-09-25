中秋甩肉！猛男土地公廟前爆汗健身 台中里長參選人出奇招

「中秋吃烤肉、不要長肥肉！」今天中秋節適逢土地公生日，台中市北屯區和平里長參選人張又仁邀請在地「小龍健身」猛男教練團隊到土地公廟前快閃，帶著鄉親動一動，陪大家過中秋；現場也準備限量500份象徵好運與祝福的「幸運筊杯」結緣小物，很快便民眾索取一空。

張又仁表示，希望藉由活動邀請里民朋友一起動一動，同時推廣運動健身觀念，提醒大家「中秋吃烤肉，不要長肥肉！」適逢中秋節也是民間習俗土地公生日之一，因此特別準備限量500份「幸運筊杯」結緣小物，並附上和平里福德祠歷史小卡，希望用年輕、有趣的方式，讓不同世代更認識地方信仰與在地文化。

「小龍健身」余政翰表示，感謝張又仁讓小龍健身參與社區活動，小龍健身一直希望把「運動」帶進社區，讓更多人知道運動非年輕人的專利。小龍健身除了成人重訓外，也規畫兒童體適能、幼兒體適能、兒童空翻、兒童防身術、街舞，以及成人泰拳、引體向上、減脂雕塑等不同課程，希望全齡人都能找到適合的運動方式。未來也會持續參與社區活動，讓運動成為日常生活的一部分。

和平里福德祠主委蔡安表示，和平里福德祠歷史悠久近90年，香火鼎盛庇佑地方，希望這些多元化的宣傳方式可讓更多年輕人認識在地土地公。

張又仁指出，傳統信仰除了延續地方文化，也能成為凝聚社區的重要力量，未來也會持續投入和平里的社區活動與地方服務，串聯更多在地團體與資源，讓傳統文化、健康生活與社區交流能創造更多不同的可能。

台中市北屯區和平里長參選人張又仁邀請在地「小龍健身」猛男教練團隊到土地公廟前快閃，推廣運動。圖／張又仁提供