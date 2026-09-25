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7輛車先上路、免費2個月 草屯幸福GO要找出民眾最需要的交通路線

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華宣布「南投幸福GO」進駐草屯，投入7輛車試營運，提供預約接送服務。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華宣布「南投幸福GO」進駐草屯，投入7輛車試營運，提供預約接送服務。圖／南投縣政府提供

草屯鎮人口多、交通需求大，南投縣府與公路局合作推出「南投幸福GO」，昨天起在草屯試營運，投入7輛車提供預約接送，試營運2個月免費搭乘，盼與既有幸福巴士互補，補上公車站點及班次不足的交通缺口。

南投縣長許淑華表示，草屯鎮人口眾多，交通需求也大，因此幸福GO投入7輛車，搭配草屯鎮公所既有幸福巴士1.0，讓民眾有更多大眾運輸選擇。試營運期間除免費搭乘，也將蒐集預約件數、搭乘人次、旅次目的、熱門起訖點及服務時段等資料，作為未來車輛運能配置依據。

幸福GO並非取代既有公車，而是針對公共運輸無法到達或服務不足的地區及時段，以彈性預約、車輛媒合方式補足交通缺口。草屯鎮服務範圍包括「鎮內任意兩個地點往返」及「往返南投市區」，可滿足民眾就醫、就學、採買及洽公等日常交通需求。

許淑華說，10月即將舉行南投世界茶業博覽會，民眾也可事前預約，在指定時間搭乘幸福GO往返茶博會場，增加前往活動會場的交通選擇。她表示，很高興能逐步完成交通「第一哩路」及「最後一哩路」，目標是在年底前完成南投13鄉鎮布建，讓更多民眾使用。

縣府表示，各鄉鎮人口分布、生活圈及公共運輸條件不同，因此幸福GO依民眾實際旅運需求規畫服務範圍，透過彈性預約補足既有公車及幸福巴士不足，逐步完善南投整體公共運輸。

試營運後，相關單位也將持續檢視搭乘數據，依實際需求滾動調整服務範圍、車輛及運能，讓有限的公共運輸資源更貼近民眾生活。

南投縣長許淑華宣布「南投幸福GO」進駐草屯，投入7輛車試營運，提供預約接送服務。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華宣布「南投幸福GO」進駐草屯，投入7輛車試營運，提供預約接送服務。圖／南投縣政府提供

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