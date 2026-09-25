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秋冬三疫苗接力！流感、新冠10月開打 南投醫院再推肺炎鏈球菌疫苗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
秋冬病毒流行期將至，南投醫院提醒民眾提前接種疫苗，降低感染及重症風險。圖／南投醫院提供
秋冬病毒流行期將至，南投醫院提醒民眾提前接種疫苗，降低感染及重症風險。圖／南投醫院提供

流感新冠疫苗將於10月1日起同步開打，衛福部南投醫院表示，第一階段公費接種對象涵蓋65歲以上長者、幼兒、孕婦、高風險族群及醫事等相關人員，符合資格民眾可盡早接種，為秋冬病毒流行期預留產生抗體的時間。

南投醫院指出，今年第一階段公費流感及新冠疫苗自10月1日起施打，流感疫苗對象包括醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、安養及長照機構受照顧者與工作人員，以及滿6個月至國小入學前幼兒。

此外，孕婦及6個月內嬰兒的父母或實際扶養者、19至64歲高風險慢性病人、BMI達30以上者、罕見疾病及重大傷病患者，以及幼兒園、托育及居家托育人員，也在第一階段接種範圍。

學生族群部分，國小、國中、高中、高職及五專一至三年級學生，以及禽畜、動物防疫相關人員，也列為公費流感疫苗第一階段對象。

至於50歲至64歲、沒有高風險慢性病的成人，預計11月2日起開放接種流感疫苗。南投醫院提醒，民眾可依自身資格及開放時程接種，避免錯過適合的接種時間。

除流感及新冠疫苗外，南投醫院也提供公費肺炎鏈球菌疫苗。65歲以上、從未接種肺炎鏈球菌疫苗的長者可接種；若過去曾接種13價或15價疫苗，符合規定間隔時間者也可接種，其中高風險對象間隔至少8周。

南投醫院院長陳明智表示，過去11月至隔年3月通常是病毒流行較為明顯的時期，疫苗接種後需要時間產生足夠抗體，因此符合資格的民眾應盡早接種，降低感染及併發重症風險，也為自己及家人增加一層保護。

流感及新冠疫苗10月1日起同步開打，南投醫院提醒符合公費資格民眾盡早接種，提升秋冬防護力。圖／南投醫院提供
流感及新冠疫苗10月1日起同步開打，南投醫院提醒符合公費資格民眾盡早接種，提升秋冬防護力。圖／南投醫院提供

疫苗 南投 新冠 流感

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