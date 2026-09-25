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台中首例！烏日清代古廟土地終回歸 盧秀燕贈匾：土地公給我的任務

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今赴烏日朥（月胥）福德廟贈匾「福德佑民」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今赴烏日朥（月胥）福德廟贈匾「福德佑民」。記者趙容萱／攝影

台中市烏日區重要信仰中心朥（月胥）福德廟始建於清代，廟地因未及時登錄，被收歸為國有、再轉為市產，經地方奔走、市府史料查證與實勘，完成466平方公尺市有土地贈與廟方，創台中市首例。廟方今舉行廟地回歸揭碑典禮，市長盧秀燕出席揭碑，並贈匾「福德佑民」，為延續百年地方信仰寫下重要新頁。

盧秀燕表示，身為烏日媳婦，上任後將此案視為己任，歷經8年、近兩屆任期的努力，終於在即將卸任之際，在中秋佳節圓滿完成市有土地贈與程序，她笑稱「這是土地公讓我連任兩屆市長的任務」。

盧秀燕指出，為了替地方圓夢，市府團隊先將該地變更為宗教用地，確保廟宇免於被拆除或移作他用的風險，再由市府民政局、地政局、財政局與法制局跨局處推動，歷經漫長的史料查證、實地勘查與法規研議，反覆確認法令，完成市有土地贈與廟方。

民政局長吳世瑋說明，「朥（月胥）」讀音為「ㄌㄠˊ ㄒㄩˋ」承載烏日早期聚落發展及地方歷史記憶，1940年代政府辦理全國廟宇土地大登記時，這塊廟地因未及時登錄，被收歸為國有，後續再轉為市有財產，此案土地歷史橫跨日治、戰後、國有及市有等不同階段，權屬沿革複雜，相關案例也少見，審認過程極具挑戰。

吳世瑋指出，民政局為協助廟方依法取得土地，跨單位協調及實地勘查，並逐一蒐整、比對日治時期土地登記簿、光復初期土地舊簿、歷年航空照片、地方文史資料，以及耆老與四鄰證明等相關佐證，釐清寺廟存續、土地使用及權屬沿革，最終順利完成市有土地贈與程序，創下台中市首例，目前也是唯一一宗市有土地贈與寺廟案例，並為宗教歷史土地處理累積重要經驗。

台中 土地公 盧秀燕

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