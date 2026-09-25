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不用飛韓國也能拍韓劇！清境高山變身韓服打卡場 中秋估破萬人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
清境農場推出韓服免費試穿活動，遊客換上韓服，以高山草原為背景拍照，營造「高山韓劇」趣味場景。圖／清境農場提供
清境農場推出韓服免費試穿活動，遊客換上韓服，以高山草原為背景拍照，營造「高山韓劇」趣味場景。圖／清境農場提供

中秋連假首日，南投清境農場湧入大批遊客，青青草原綿羊秀開演前觀眾席就聚集人潮，園區主要遊憩動線也絡繹不絕。農場今年與韓國仁川觀光公社合作推出韓服免費體驗，吸引國內外遊客換裝拍照，連新加坡旅客也加入，預估連假遊客人次可望突破1萬人。

清境農場表示，今年中秋再度與韓國仁川觀光公社「1883仁川文化觀光中心」合作，在觀山牧區大風車前推出「韓服免費試穿體驗」，準備多款色彩繽紛的韓國傳統服飾，讓遊客不用出國，就能穿上韓服，以清境高山、草原及群山為背景拍照，營造「高山韓劇」氛圍。

活動推出後，不少遊客換上韓服漫步園區、拍照打卡，傳統服飾與清境山林景致形成特殊畫面。現場也有來自新加坡的旅客參與體驗，在台灣高山感受韓國傳統文化，形成跨國文化交流。

除了韓服體驗，青青草原的綿羊秀仍是清境農場招牌活動。連假期間表演開始前，觀眾席便聚集大批遊客，民眾在藍天、草原與群山環繞下欣賞牧羊展演，感受高山牧場特色。

農場表示，今年中秋適逢天候晴朗，加上節慶限定活動、青青草原及綿羊秀等多元內容，帶動園區旅遊熱度，除國內親子家庭及自由行旅客，也吸引新加坡等海外旅客到訪，預估連假期間整體遊客人次有望突破1萬人。

清境農場指出，未來將持續結合高山自然景觀、農牧特色、節慶活動及國際觀光交流，拓展海外旅遊市場，讓更多國際旅客認識清境。連假期間園區及周邊道路人車較多，也提醒遊客提前規畫行程，並配合現場交通及遊園動線。

清境農場推出韓服免費試穿活動，遊客換上韓服，以高山草原為背景拍照，營造「高山韓劇」趣味場景。圖／清境農場提供
清境農場推出韓服免費試穿活動，遊客換上韓服，以高山草原為背景拍照，營造「高山韓劇」趣味場景。圖／清境農場提供

清境農場中秋連假天氣晴朗，遊客漫步青青草原，享受高山草原風光。圖／清境農場提供
清境農場中秋連假天氣晴朗，遊客漫步青青草原，享受高山草原風光。圖／清境農場提供

中秋連假首日，清境農場青青草原湧入大批遊客，綿羊秀開演前觀眾席已聚集人潮。圖／清境農場提供
中秋連假首日，清境農場青青草原湧入大批遊客，綿羊秀開演前觀眾席已聚集人潮。圖／清境農場提供

韓國 中秋 韓劇 清境農場

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