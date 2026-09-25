再現彰化渡船頭文化 縣議員吳韋達籲串聯國3橋下與河岸空間

彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，早年內河航道早已不復存在，目前轉化為農業聚落。彰化縣議員吳韋達建議縣府，應將渡船頭文化意象與國道３號橋下活動空間、河岸運動空間串聯，讓公共設施不只滿足現代休憩需求，也能保存並呈現彰化的歷史脈絡；縣府城觀處長王瑩琦表示會研議辦理。

吳韋達表示，渡船頭是彰化市重要的地方記憶，渡船頭鄰近國道三號橋下空間，現正發展運動及活動場域，並可向河岸延伸，具備形成完整休憩動線的條件。

吳韋達指出，公共空間若只被稱為橋下公園或橋下運動空間，較難呈現地方特色。渡船頭曾是三村里一帶與對岸往來的實際地點，若能在空間規劃中導入渡船頭的文化意象，就能讓這處場域具有辨識度，也讓居民在使用公共空間時認識地方歷史。

吳韋達認為，若能把過去的文化脈絡與現代生活需求結合，將既有自行車道、橋下活動空間及河岸周邊整體思考，而不是各自零散規劃。

縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦回應，先前曾就橋下空間辦理會勘，目前彰化市公所已與公路主管機關取得同意，設置部分簡易公園設施；後續建設曾因與公所協調結果而未再推進，未來若有機會，縣府會再努力研議。

吳韋達強調，渡船頭意象能為橋下及河岸空間加入地方歷史的深度，希望縣府不要讓規劃停留在簡易設施，而應持續與彰化市公所及相關單位協調，逐步串聯運動、休憩、自行車與文化元素，打造更完整、也更有彰化特色的公共空間。

彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，目前開闢有棒壘球場，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，縣議員吳韋達建議與國道３號橋下活動空間，滿足現代休憩需求。聯合報系資料照

彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，目前開闢有棒壘球場，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，縣議員吳韋達建議與國道３號橋下活動空間，滿足現代休憩需求。聯合報系資料照