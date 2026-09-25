快訊

亞運體操／夢碎了，也醒了…李智凱賽後首發文：收拾情緒再出發

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

聽新聞
0:00 / 0:00

再現彰化渡船頭文化 縣議員吳韋達籲串聯國3橋下與河岸空間

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，目前開闢有棒壘球場，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，縣議員吳韋達建議與國道３號橋下活動空間，滿足現代休憩需求。聯合報系資料照
彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，目前開闢有棒壘球場，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，縣議員吳韋達建議與國道３號橋下活動空間，滿足現代休憩需求。聯合報系資料照

彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，早年內河航道早已不復存在，目前轉化為農業聚落。彰化縣議員吳韋達建議縣府，應將渡船頭文化意象與國道３號橋下活動空間、河岸運動空間串聯，讓公共設施不只滿足現代休憩需求，也能保存並呈現彰化的歷史脈絡；縣府城觀處長王瑩琦表示會研議辦理。　　

吳韋達表示，渡船頭是彰化市重要的地方記憶，渡船頭鄰近國道三號橋下空間，現正發展運動及活動場域，並可向河岸延伸，具備形成完整休憩動線的條件。

吳韋達指出，公共空間若只被稱為橋下公園或橋下運動空間，較難呈現地方特色。渡船頭曾是三村里一帶與對岸往來的實際地點，若能在空間規劃中導入渡船頭的文化意象，就能讓這處場域具有辨識度，也讓居民在使用公共空間時認識地方歷史。

吳韋達認為，若能把過去的文化脈絡與現代生活需求結合，將既有自行車道、橋下活動空間及河岸周邊整體思考，而不是各自零散規劃。

縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦回應，先前曾就橋下空間辦理會勘，目前彰化市公所已與公路主管機關取得同意，設置部分簡易公園設施；後續建設曾因與公所協調結果而未再推進，未來若有機會，縣府會再努力研議。

吳韋達強調，渡船頭意象能為橋下及河岸空間加入地方歷史的深度，希望縣府不要讓規劃停留在簡易設施，而應持續與彰化市公所及相關單位協調，逐步串聯運動、休憩、自行車與文化元素，打造更完整、也更有彰化特色的公共空間。

彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，目前開闢有棒壘球場，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，縣議員吳韋達建議與國道３號橋下活動空間，滿足現代休憩需求。聯合報系資料照
彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，目前開闢有棒壘球場，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，縣議員吳韋達建議與國道３號橋下活動空間，滿足現代休憩需求。聯合報系資料照

彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，目前開闢有棒壘球場，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，縣議員吳韋達建議與國道３號橋下活動空間，滿足現代休憩需求。聯合報系資料照
彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，目前開闢有棒壘球場，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，縣議員吳韋達建議與國道３號橋下活動空間，滿足現代休憩需求。聯合報系資料照

彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片
彰化市河濱公園預定在大肚溪棒壘球場旁，周遭遍植苦楝，開花時，就像覆上紫色雪花，十分夢幻，是知名的賞花景點。本報資料照片

吳韋達 彰化 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

貓羅溪堤防變運動場？南投縣府擬延伸步道　防洪安全成關鍵

淡水中正段日式宿舍群活化 打造河岸觀光新亮點

「今天清、明天堵」台東大武漁港淤沙難解 議員籲重新思考解方

新北土城「公十七公園」今啟用 森林橡實主題打造全齡休憩新亮點

相關新聞

美意恐打折！台中免費午餐限「校內」 弱勢生校外恐自費

台中市實施公私立國中小免費午餐，每年經費約四十億元，但中市教育局近日發函限定以「在校用餐」為主，學生參加校外教學或比賽須自付餐費，教團批評弱勢生負擔反增。反觀桃園市以全學年上課天數編列補助，不因校外活動停補；彰化縣學校則另籌經費，確保學生校外用餐無虞。

廣角鏡／「帕德嫩神殿」奇景 快閃台中港

台中港區出現神祕奇景！廿九根巨大的白色圓柱在碼頭一字排開，被網友封為「台版帕德嫩神殿」，實際上是台電離岸風電二期工程的風機塔架組件。高聳的風機白色塔座暫置在台中港碼頭附近預組場，尚未安裝葉片，才營造出夢幻又宏偉的錯覺；這批風機塔架九月下旬陸續出海，預計於年底前全面安裝完成，限定奇景也將消失。

再現彰化渡船頭文化 縣議員吳韋達籲串聯國3橋下與河岸空間

彰化市大肚溪南岸的「渡船頭」，早年內河航道早已不復存在，目前轉化為農業聚落。彰化縣議員吳韋達建議縣府，應將渡船頭文化意象與國道３號橋下活動空間、河岸運動空間串聯，讓公共設施不只滿足現代休憩需求，也能保存並呈現彰化的歷史脈絡；縣府城觀處長王瑩琦表示會研議辦理。

台中潭雅神綠園道人行空間升級！人車分道完成率達6成

潭雅神綠園道是台中重要的休閒遊憩廊道，過去因行人與自行車共用通行而互相干擾，中市府推動人車分流改善，新設1.8公里人行道，改善綠園道起點至2.2K路段，今年8月順利完工，使潭雅神綠園道人車分道總完成率提升至63.85%。

中秋前夕贈匾「護國佑民」！盧秀燕參拜太平玉旨奉天宮感謝護佑鄉里

中秋佳節前夕，台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。盧秀燕表示，特別選在中秋節前夕贈匾，感謝雷天帝王長期守護地方，也感謝玉旨奉天宮照顧百姓、關懷困苦民眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。