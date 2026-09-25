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台中潭雅神綠園道人行空間升級！人車分道完成率達6成

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
潭雅神綠園道是台中重要的休閒遊憩廊道，過去因行人與自行車共用通行而互相干擾，中市府推動人車分流改善，新設1.8公里人行道。圖／台中市觀旅局提供
潭雅神綠園道是台中重要的休閒遊憩廊道，過去因行人與自行車共用通行而互相干擾，中市府推動人車分流改善，新設1.8公里人行道。圖／台中市觀旅局提供

潭雅神綠園道是台中重要的休閒遊憩廊道，過去因行人與自行車共用通行而互相干擾，中市府推動人車分流改善，新設1.8公里人行道，改善綠園道起點至2.2K路段，今年8月順利完工，使潭雅神綠園道人車分道總完成率提升至63.85%。

潭雅神綠園道沿線綠意豐富，每年吸引近330萬人次前來散步、運動及騎乘自行車。隨著使用人數增加，部分路段過去因行人與自行車共用通行空間，容易產生動線交織及相互干擾情形。

觀旅局長陳美秀表示，觀旅局爭取內政部國土管理署補助1240萬元，市府並自籌1240萬元，共總經費2480萬元改善人行空間，透過新設人行道及完善無障礙設施，降低人車動線交織風險，提升整體通行品質。

陳美秀指出，人車分流改善將持續接力推進，「潭雅神綠園道人本道路改善工程第二期」已於今年5月獲內政部國土管理署核定補助2450萬元，後續將延續前期改善成果，持續完善人行空間及通行品質。

觀旅局表示，潭雅神綠園道向來深受市民及自行車愛好者喜愛，沿線串聯「S型彎道」、「觀飛機平台」、「碧綠橋」、「宮粉橋」、「戰車公園」及「社南站休憩廣場」等特色景點，終點中科公園更設有22公尺長磨石子溜滑梯，是親子騎遊及休閒運動的熱門路線。

觀旅局將依綠園道實際環境及使用需求，逐年、逐段推動人車分道改善，讓潭雅神綠園道不僅是熱門自行車休閒路線，也提供行人更友善的步行環境。

人行跨越設施設置。圖／台中市觀旅局提供
人行跨越設施設置。圖／台中市觀旅局提供

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