中秋前夕贈匾「護國佑民」！盧秀燕參拜太平玉旨奉天宮感謝護佑鄉里

中秋佳節前夕，台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。盧秀燕表示，特別選在中秋節前夕贈匾，感謝雷天帝王長期守護地方，也感謝玉旨奉天宮照顧百姓、關懷困苦民眾。

今日活動包括盧秀燕、市議員黃佳恬、民政局長吳世瑋、太平區長陳柏宏、太平戶所主任王琇昤、太平警分局長李珏民、工策會副總幹事林家興、建平國小校長彭怡文、長億國小校長吳瓊誠、玉旨奉天宮雷王殿主委陳東林、太平里長聯誼會長張雅芳、永成里長陳秋蟬及在地各里長等人均到場，立法院副院長江啟臣、市議員賴義鍠也派員到場共襄盛舉。

盧秀燕表示，太平區近年發展快速，人口突破20萬人、創歷史新高，市府也因應地方成長持續完善建設，包括全新太平行政中心已啟用、太平國兒運及市民大道陸續完成，並新設新高國小，持續提升生活機能與居住品質；台中今年再度獲評全台最幸福城市，已連續8年獲幸福城市評鑑肯定，並祝福市民闔家平安、中秋佳節愉快。

盧秀燕指出，此次致贈的「護國佑民」匾額為官匾，代表台中市政府對雷天帝王及玉旨奉天宮的感謝。玉旨奉天宮長期在教育、文化及照顧地方居民等方面付出，她也祈求雷天帝王持續守護台灣，庇佑國泰民安、風調雨順。

民政局長吳世瑋表示，玉旨奉天宮信仰源流悠久，雷府千歲金尊早年由福建泉州傳入台灣，後於彰化芳苑奉祀。1975年雷府奉旨濟世，指定陳賜貴先生為首任乩主，其後歷經「聖安宮」、「玉旨聖安府」，2005年遷至太平成立「玉旨奉天宮」。2017年雷府千歲晉陞「雷天帝王」，2020年於太平九街新址動土興建「玉旨奉天宮雷王殿」，2024年落成安座，見證信仰在太平扎根傳承。

台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。圖／台中市政府提供