快訊

亞運滑板／史上首面滑板獎牌 14歲女將林逸凡奪銀牌！

美國債破40兆美元怎麼救？狂發短債沒效 不如這1招開源

中秋高鐵擠爆！他搭商務艙也遭自由座隊伍阻擋 「無序狀態」險上不了車

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋前夕贈匾「護國佑民」！盧秀燕參拜太平玉旨奉天宮感謝護佑鄉里

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。圖／台中市政府提供

中秋佳節前夕，台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。盧秀燕表示，特別選在中秋節前夕贈匾，感謝雷天帝王長期守護地方，也感謝玉旨奉天宮照顧百姓、關懷困苦民眾。

今日活動包括盧秀燕、市議員黃佳恬、民政局長吳世瑋、太平區長陳柏宏、太平戶所主任王琇昤、太平警分局長李珏民、工策會副總幹事林家興、建平國小校長彭怡文、長億國小校長吳瓊誠、玉旨奉天宮雷王殿主委陳東林、太平里長聯誼會長張雅芳、永成里長陳秋蟬及在地各里長等人均到場，立法院副院長江啟臣、市議員賴義鍠也派員到場共襄盛舉。

盧秀燕表示，太平區近年發展快速，人口突破20萬人、創歷史新高，市府也因應地方成長持續完善建設，包括全新太平行政中心已啟用、太平國兒運及市民大道陸續完成，並新設新高國小，持續提升生活機能與居住品質；台中今年再度獲評全台最幸福城市，已連續8年獲幸福城市評鑑肯定，並祝福市民闔家平安、中秋佳節愉快。

盧秀燕指出，此次致贈的「護國佑民」匾額為官匾，代表台中市政府對雷天帝王及玉旨奉天宮的感謝。玉旨奉天宮長期在教育、文化及照顧地方居民等方面付出，她也祈求雷天帝王持續守護台灣，庇佑國泰民安、風調雨順。

民政局長吳世瑋表示，玉旨奉天宮信仰源流悠久，雷府千歲金尊早年由福建泉州傳入台灣，後於彰化芳苑奉祀。1975年雷府奉旨濟世，指定陳賜貴先生為首任乩主，其後歷經「聖安宮」、「玉旨聖安府」，2005年遷至太平成立「玉旨奉天宮」。2017年雷府千歲晉陞「雷天帝王」，2020年於太平九街新址動土興建「玉旨奉天宮雷王殿」，2024年落成安座，見證信仰在太平扎根傳承。

台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。圖／台中市政府提供

盧秀燕 奉天宮 護國 中秋節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋送暖關懷 竹市攜手志工陪伴388名獨居長者

台中藍白合再進化！江和樹：盧秀燕點頭接競總榮譽主委將親自到場站台

蔡易餘發表活力產業政見 吳品叡26日邀盧秀燕站台

川習會將登場 蔣萬安、盧秀燕盼密切關注

相關新聞

美意恐打折！台中免費午餐限「校內」 弱勢生校外恐自費

台中市實施公私立國中小免費午餐，每年經費約四十億元，但中市教育局近日發函限定以「在校用餐」為主，學生參加校外教學或比賽須自付餐費，教團批評弱勢生負擔反增。反觀桃園市以全學年上課天數編列補助，不因校外活動停補；彰化縣學校則另籌經費，確保學生校外用餐無虞。

廣角鏡／「帕德嫩神殿」奇景 快閃台中港

台中港區出現神祕奇景！廿九根巨大的白色圓柱在碼頭一字排開，被網友封為「台版帕德嫩神殿」，實際上是台電離岸風電二期工程的風機塔架組件。高聳的風機白色塔座暫置在台中港碼頭附近預組場，尚未安裝葉片，才營造出夢幻又宏偉的錯覺；這批風機塔架九月下旬陸續出海，預計於年底前全面安裝完成，限定奇景也將消失。

中秋前夕贈匾「護國佑民」！盧秀燕參拜太平玉旨奉天宮感謝護佑鄉里

中秋佳節前夕，台中市長盧秀燕昨參拜太平區重要信仰中心「玉旨奉天宮」祈福，並致贈「護國佑民」匾額。盧秀燕表示，特別選在中秋節前夕贈匾，感謝雷天帝王長期守護地方，也感謝玉旨奉天宮照顧百姓、關懷困苦民眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。