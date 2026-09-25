美意恐打折！台中免費午餐限「校內」 弱勢生校外恐自費

台中市實施公私立國中小免費午餐，每年經費約四十億元，但中市教育局近日發函限定以「在校用餐」為主，學生參加校外教學或比賽須自付餐費，教團批評弱勢生負擔反增。反觀桃園市以全學年上課天數編列補助，不因校外活動停補；彰化縣學校則另籌經費，確保學生校外用餐無虞。

中市教育局七月十三日發函各校，免費午餐補助為「在校供應午餐」專款，未在校用餐者，活動餐費應由學生自行負擔或由活動經費支應，「不得以午餐費名義轉用、挪用或併入活動餐費支用」；若因課程安排至他校上課，則可由午餐經費支應。

「學校校外活動愈多，弱勢生需自費愈多。」中市教育產業工會理事長林碩杰表示，不應增加弱勢生負擔，也不應仰賴家長會「認領」，呼籲市府全面補助。市議員黃守達也說，免費午餐本意在減輕家庭負擔，弱勢生卻因不在校用餐須另付餐費，本末倒置。

台中基層教師指出，過去午餐自費時，校外活動可選擇以班級為單位退費，或由廠商改備飲料加麵包；也可辦理校內停餐，在校外購餐後憑單據核銷，弱勢生亦可使用原有補助，不增加負擔。

一名國小校長認為，即使市府補助弱勢生每餐六十元，在遊樂園仍買不起。另名校長則表示，戶外教育招標時會請廠商認養每班一名弱勢生免繳費，校外比賽的弱勢生餐費則由愛心專戶支應。

對照他縣市，桃園市國中小午餐補助以每學年上課兩百天計算，編入學校預算，不因學生參加校外活動而停止補助，教育局及學校另訂有交通、膳食補助計畫。彰化縣湖北國小學生參加校外比賽或教學活動時，退還的餐費須繳回縣庫，校外餐費由學校另籌經費挹注，不讓孩子餓肚子。

中市教育局表示，免費午餐經費以「在校供餐」為原則，校外活動餐費應與午餐經費區分，弱勢生於例假日及寒暑假仍有安心午餐券。