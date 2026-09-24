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好消息！台中最大里6.2億商場動工 預計2028年營運、釋逾百職缺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案外觀示意圖。圖／台中市政府提供
台中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案外觀示意圖。圖／台中市政府提供

台中市北屯區廍子里為台中第一大里，人口突破三萬人。經發局宣布，該里太和段224、225地號市場用地BOT案正式開工，由軒揚開發投資逾6.2億元，興建地上4層複合式商場，將引進超市、主題餐廳與運動品牌進駐，預計2028年完工，創造逾百個工作機會，完善當地消費機能。

經發局長張峯源表示，北屯區廍子里住宅發展快速，民生消費及商業服務需求增加，市府透過BOT模式引進民間資金及經營能量，活化公有市場用地，盼打造符合在地居民生活需求的現代化複合式商場，帶動區域發展。

經發局指出，廍子里近10年人口成長6倍，居台中市人口第一大里；此案距市立老人復健綜合醫院約200公尺，經發局透過BOT活化公有地，軒揚開發規畫興建地上4層複合式商場，未來預計引進超市、主題餐飲及運動品牌，整合日常採買、餐飲、休閒運動及停車等服務；建築設計也將取得綠建築及智慧建築雙標章，兼顧使用機能、智慧管理與環境永續，呼應台中低碳城市。

張峯源說明，軒揚開發承諾此BOT案營運期間聘僱人員至少30%優先進用台中市民，並提供在地學子獎助學金回饋地方。市府除可收取土地租金及相關稅收外，依契約另有開發權利金500萬元、固定權利金7500萬元，以及預估變動權利金約2500萬元，活化公有土地也兼顧就業、地方回饋及市庫收益等多重效益，共創地方政府、企業與民眾三贏。

經發局表示，未來將持續推動台中市公有市場用地促參案件，善用民間資金、創意及營運效率投入公共建設，完善民眾消費採買、停車及生活服務機能，同時創造就業、活絡地方經濟，透過公私協力提升公有土地使用效益，共創「富市台中 新好生活」。

台中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案正式進場施工，目前全力推進基礎開挖工程。圖／台中市政府提供
台中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案正式進場施工，目前全力推進基礎開挖工程。圖／台中市政府提供

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