彰化花椰菜災損初勘通過 複勘沒過…農民傻眼：已剷除一空沒現場

今年6月兩場豪大雨重創彰化縣蔬菜瓜果，溪湖、埔鹽兩鄉鎮多名農民申請花椰菜天然災害現金救助，初勘通過後農民就地耕除，未料近日收到通知「未達災損標準20%」，農民跳腳並質疑勘查標準。彰化縣政府農業處今表示，經四方會勘，台中區農業改良場認定災損10%。

6月上旬和下旬分別因滯留鋒面、颱風外圍環流帶來強降雨，彰化縣葉菜瓜果、花生、地瓜均受損，溪湖、埔鹽兩鄉鎮種植花椰菜的農民災後申請天然災害現金救助，埔鹽鄉公所初勘通過，溪湖鎮公所初勘沒通過，埔鹽鄉的花椰菜農近日收到通過指稱災損未達法定標準，無法給予災損補助，農民譁然，今到立法委員謝衣鳳服務處陳情，由執行長陳貞妃接待。

農民施有銘說，花椰菜用白色不織布覆蓋白色「花球」，下雨沒淋到，但雨後轉晴，潮濕悶熱讓花球由下而上逐漸腐壞，他和別的農友依規定拍照後申請天災損助，埔鹽鄉公所認定可以申請，接著縣政府農業處等單位共同會勘確認有災害，他和農友即耕除受損花椰菜，重新耕種，未料近日被通知災損未達補助標準，因花椰菜已耕除，現在除了照片，已無現場可再仔細勘查來證明災損程度。

另有農民表示，同樣的花椰菜災損，埔鹽鄉公所初勘認為有損失，一路之隔的溪湖鎮花椰菜被鎮公所初勘認為損失不大，令人不服。

縣政府農業處指出，農民申請天然災害現金救助，都需台中區農改場、縣政府農業處、基層公所、鄉鎮農會四方會勘受損農作物，溪湖和埔鹽兩鄉的花椰菜經會勘，台中區農改場認定田區花椰菜多數為生育期及始花期，部分田區有葉部病害發生，評估整體因本次（6月）豪雨損害程度約10%；目前彰化縣僅花生、地瓜列入遲延性災損，花椰菜品項不在這個名單內。

溪湖鎮公所表示，申請災損補助和救助的案件很多，農民所指鎮公所初勘不予通過，必須逐一檢視狀況，無法一概而論。