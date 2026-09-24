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烘焙坊開在彰化農業鄉 同樣重量用料鳳梨酥銅板價

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉烘焙坊老闆巫鴻銘的鳳梨酥「銅板價」一顆15元，用料實在，比都會區同樣重量的價格便宜一半以上。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉烘焙坊老闆巫鴻銘的鳳梨酥「銅板價」一顆15元，用料實在，比都會區同樣重量的價格便宜一半以上。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮民巫鴻銘、黃淑敏夫婦26年前到埔鹽鄉經營烘焙坊，平日製作西點麵包，中秋節前製作應景食品，從早期傳統月餅改為蛋黃酥，價格雖隨原物料上漲逐漸調整，但埔鹽鄉是農業鄉，只能微調甚至凍漲，主打薄利多銷守住老主顧。

中秋節前半個月，蛋黃酥訂單明顯增加，巫鴻銘、黃淑敏的益開烘焙坊沒雇用人手，全靠夫妻二人同心協力製作，早年每日烤1500顆蛋黃酥。55歲巫鴻銘今表示，年過半百之後自感體力不如從前，每日生產約1100顆蛋黃酥供應顧客所需。

巫鴻銘說，埔鹽鄉分為東埔鹽、西埔鹽，產業型態以農業為主，他的店開在彰水路邊，地理位置算是「中間」，當地商業沒蓬勃發展，即使蛋黃酥用料和都會區一樣，售價卻無法跟上，總要順應農業鄉民「經濟實惠」的消費習慣，每顆比都會區的便宜一、兩元；今年他新增製作鳳梨酥，參考中秋節民眾拜土地公、財神爺祈求財運亨通，鳳梨酥為元寶造型，也不敢賣貴，價格比都會區同樣重量鳳梨酥便宜一半。

他表示，中秋應景食品幾乎是甜食，去年有食品原料供應商談到使用海藻糖替代砂糖的可行性，經過觀察市況和埔鹽鄉中秋食品消費者平均年齡，今年他的蛋黃酥和鳳梨酥都改用海藻糖，甜度降低但口感不變，吃過的顧客能接受，他希望大家享用美食的同時也能「顧健康」。

彰化 鳳梨酥

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