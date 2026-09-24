玩樂不挨曬！台中爆紅南屯樂田公園遮陽設施完工 加碼蓋穿山甲公廁

台中市南屯區樂田公園是吸引全台遊客到訪的熱門場域，台中市建設局推動「美樂地計畫3.0」，投入逾2000萬元優化公園休憩空間，包括420萬元增設共融遊戲場遮陽設施全新完工，讓親子遊憩更安心，再加碼1612萬元打造「穿山甲」主題陽光公廁，預計10月上旬開工。

建設局長陳大田說明，市長盧秀燕推動「台中美樂地計畫」，從市民實際使用需求出發，逐步提升公園環境舒適度與服務機能。樂田公園此次先從共融遊戲場遮陽設施著手，並將透過陽光公廁新建工程完善公共服務；另將「風箏」、「穿山甲」等在地意象融入設計，讓公園不僅好玩、好逛，也更好用、更具特色。

建設局表示，樂田公園陽光公廁以「特色營造、永續經營、綠色營造、創意設計、友善服務、智慧管理」六主軸規畫，男女廁間比為1:5、另有無障礙廁間、親子廁間及性別友善廁間，全面採用坐式馬桶，搭配相關友善設施。

陽光公廁以南屯區具代表性的「穿山甲」為主題意象，並導入自然採光、自然通風及節能等綠色營造手法，讓公廁與周邊公園景觀自然融合；同時結合智慧化管理設備，提升後續維護效率，打造兼具實用機能、在地文化與設計美學的公共空間。

建設局指出，市府持續以人本精神推動「台中美樂地計畫」，從遊戲場、休憩空間到公共廁所，逐步補足公園服務機能，並透過遮陽、資訊、安全及友善設施，讓各年齡層市民都能安心使用公園。樂田公園此次完成遊戲場環境優化，並即將增添具在地特色的陽光公廁，將安全、共融、永續與美學融入日常，持續打造更宜居的城市公共空間。

台中市南屯區樂田公園增設遮陽設施全新完工。圖／台中市政府提供

台中市南屯區樂田公園遊戲場熱點區域增設遮陽設施全新完工。圖／台中市政府提供