台中北屯廍子里市場用地BOT案動工 打造複合式商場

隨著北屯區人口增加，台中市經濟發展局今天公布，北屯區廍子里市場用地BOT案正式進場施工，由業者投資逾6.2億元，規劃興建地上4層複合式商場，預計117年完工營運。

台中市經濟發展局說明，北屯區人口持續成長，其中廍子里近10年人口成長6倍，已躍居台中市第一大里。經發局推動的「台中市北屯區太和段224、225地號市場用地興建營運移轉案（BOT案）」正式進場施工，目前全力推進基礎開挖工程，預計117年完工營運。

經發局長張峯源表示，此案基地鄰近台74線快速道路，交通便利，市府透過BOT模式引進民間資金及經營能量，活化公有市場用地，在兼顧市場使用需求的同時導入多元商業服務，盼打造符合在地居民生活需求的現代化複合式商場，進一步帶動區域發展。

經發局表示，業者規劃興建地上4層複合式商場，未來預計引進超市、主題餐飲及運動品牌，整合日常採買、餐飲、休閒運動及停車等服務，滿足周邊居民多元生活需求；建築設計也將取得綠建築及智慧建築雙標章，兼顧使用機能、智慧管理與環境永續，呼應台中低碳城市發展方向。

張峯源指出，此案除引進逾6.2億元民間投資，民間機構也承諾營運期間聘僱人員至少30%優先進用台中市民，並提供在地學子獎助學金回饋地方。

經發局說，市府除可收取土地租金及相關稅收外，依契約另有開發權利金500萬元、固定權利金7500萬元及預估變動權利金約2500萬元，在活化公有土地的同時，也兼顧就業、地方回饋及市庫收益等多重效益。