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台中首座「烏日全民運動館」10月12日試營運 限時免費體驗、課程看這裡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中首座「烏日全民運動館」3樓綜合球場，可彈性提供不同球類運動使用。圖／台中市政府提供
台中首座「烏日全民運動館」3樓綜合球場，可彈性提供不同球類運動使用。圖／台中市政府提供

台中運動新地標登場！市府投入3.9億元打造台中首座「烏日全民運動館」將於10月12日至18日7天試營運。試營運期間，球場及體適能中心免費開放，並推出多項免費運動體驗課程，預計於 10 月 22 日正式營運。

運動局長游志祥說明，市長盧秀燕重視市民運動需求，市府持續完善各區運動空間。烏日全民運動館服務對象涵蓋兒童、成人及銀髮族，館內結合棒球、體適能、球類及多元運動課程，也導入智慧健身設備，希望提供烏日及周邊居民更便利、多元的運動選擇。

運動局指出，烏日全民運動館為地上三層建築，以「全齡友善、智慧永續、環境共好、童趣樂園」四大理念規畫。一樓「棒球培訓區」設有互動式打擊及投球訓練設備，另設「FUN風運動場」、兒童運動教學區、瑜伽教室及多功能教室；二樓為體適能中心，導入智慧健身系統，並設置銀髮科技及女性專區；三樓為綜合球場，可供羽球、籃球等運動使用。

運動局說明，試營運期間，市民可免費使用球場及體適能中心，館方也安排有氧、瑜伽、肌力、球類等多項免費體驗課程，目前已開放線上報名，名額有限，歡迎市民把握機會。此外，也同步推出開館優惠，即日起至10月11日，運動研習課程及健身活力卡享8折優惠，私人教練課程也開放線上填單享優惠。更多相關資訊可至場館官網 https://wrcsc.cyc.org.tw/ 或臉書粉絲專頁查詢。

運動局指出，試營運期間也將同步檢視場館設施、動線及服務流程，並依民眾使用回饋持續調整。試營運結束後將短暫休館整備，預計10月22日正式營運，歡迎市民一起來運動。

台中首座「烏日全民運動館」將於10月12日至18日試營運。圖／台中市政府提供
台中首座「烏日全民運動館」將於10月12日至18日試營運。圖／台中市政府提供

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