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中秋公園烤肉　台中僅開放清水區鰲峰山公園

中央社／ 台中24日電

中秋節連續假期明天開始，台中市政府今天表示，中秋烤肉原開放2場所，由於北屯區中正露營區正在整建、暫停開放，今年僅開放清水區鰲峰山公園烤肉區供民眾烤肉。

中市府建設局說，往年中秋公園烤肉採指定場地管理，全市只開放2處，其餘公園、綠地都禁止，但今年中正露營區正在整建，暫停對外開放。

建設局長陳大田表示，非全面禁烤肉，而是採「指定場地管理」，讓有需求民眾有合法、安全選擇，其餘公園、綠地及園道回歸散步、賞月及休閒遊憩功能，減少煙霧、垃圾及噪音影響環境及其他遊客，共同維護舒適公共休憩空間。

除烤肉團聚，陳大田說，中秋可有不同過節方式，包括中央公園、望高寮夜景公園等都適合散步、賞月、欣賞城市夜景或欣賞自然景觀，市民與親友可走到戶外，在城市綠意中享受團圓時光。

建設局表示，根據台中市公園及行道樹管理自治條例，公園內禁搭帳篷、營火、野炊、夜宿及燃放鞭炮等，違者可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。中秋連假期間加強巡查公園、綠地及園道，呼籲民眾遵守相關規定，勿在非指定場地烤肉或野炊，以免受罰。

公園 台中 烤肉

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