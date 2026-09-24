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台中街友在地下道烤雞…半年遭報案近60次 市府允研議設置保全

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市西區廣三SOGO前地下道有一名街友，長期堆置物品甚至明火烤雞，警方半年內街道近60起報案，議員呼籲市府盡速改善，市府表示會考慮設置保全。圖／議員黃守達辦公室提供
台中市西區廣三SOGO前地下道有一名街友，長期堆置物品甚至明火烤雞，警方半年內街道近60起報案，議員呼籲市府盡速改善，市府表示會考慮設置保全。圖／議員黃守達辦公室提供

台中一名街友出沒於台灣大道、美村路口的廣三SOGO前地下道，放置行李、過夜，甚至明火烤雞，警方半年內接到59起報案，議員呼籲市府設置保全，並檢討地下道管理要點。市府表示，會考慮設置保全，不止這處，全市有公安疑慮的地下道，都會研議設置。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員黃守達表示，西區台灣大道美村路口的地下道，是由廣三SOGO託管，近期有一名街友經常出現，不只堆放行李過夜，曾經在地下道直接用明火烤雞，也因為氣味問題多次遭民眾報案，警方今年5到9月已經接獲59起報案，他的服務處也接到多次陳情。

黃守達指出，街友問題一直以來都有很多處理困難，以社會局為例，轉介安置措施沒有強制力，街友若不願配合，社會局就無法執行；警察局有強制力，但只能逮捕現行犯，用公共危險罪或社會秩序維護法辦未必能夠成立，即使成立也只能罰鍰，對街友阻嚇效果有限。

黃守達說，地下道屬於人行道，可以用道路交通管理條例管轄，可是主管機關要先貼單，而且過一段時間行為人沒有處理才能開罰，街友一整天待在地下道，可以輕易規避；建設局倒是可以透過相關自治條例開罰，但局內量能有限，沒辦法24小時在現場處理。

黃守達建議，先由建設局建立公共空間專案保全制度，在地下道設置保全，並檢討修正台中市陸橋地下道管理要點，具體規範各局處權責，明列不可以堆置私人物品等規範，最後若要治本，還是要回歸到社會局對街友的關懷照顧，強化安置轉介機制，建立更有效的跨局處處理機制。

建設局長陳大田表示，市府在公園、廣場等重點場域，已經有巡查和保全機制，會考慮在美村路地下道設置保全，不只美村路，台中其他地下道也會一併檢視需求。

台中市長盧秀燕說，黃守達提出的都是很好的建議，市府也有在做，只是看要如何精進；街友問題在全世界都很難處理，涉及人權問題，各國的法律在這方面都沒有強制力，而且街友通常不會攜帶太多東西，很容易跑掉。

台中 街友 地下道

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