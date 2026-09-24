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貓羅溪堤防變運動場？南投縣府擬延伸步道 防洪安全成關鍵
南投市新興、永豐、福興三里近年人口增加，地方反映運動休閒空間不足，縣議員張婉慈、張秀枝在縣議會總質詢要求延伸貓羅溪堤防步道。副縣長王瑞德表示，縣府已完成初步會勘與排洪評估，若法制及技術評估可行，將與水利署第三河川分署協調，盼兼顧防洪與居民休閒需求。
王瑞德表示，為爭取貓羅溪堤防步道延伸，工務處長張弘岳等人今年7月21日已前往現場會勘，初步研議比照綠美橋至南崗大橋的模式，從順溪南路二段、中華路以北，沿貓羅溪往下游延伸至彰南路三段吉利路口，增加居民運動休閒空間。
王瑞德指出，這段路線依水道治理計畫線設置防洪牆，工務處已針對排洪安全進行評估，初步認為設置步道不會影響排洪功能。不過，若進一步延伸至吉利路甚至更下游，由於部分水岸道路車速較快，相關安全與工程條件仍須進一步評估。
他表示，水道治理計畫線屬法定公告線，地方申請設置相關設施本來就有一定限制，因此縣府後續將與水利署第三河川分署溝通，在不妨礙防洪、不影響河川疏濬的前提下，研議步道延伸的可行性。
張婉慈、張秀枝指出，新興、永豐、福興三里人口逐漸增加，周邊居民對運動休閒空間需求也隨之提高，希望縣府不要只停留在會勘階段，能積極爭取中央經費，讓貓羅溪既有堤防步道向下游延伸。
王瑞德表示，縣府理解地方對運動休閒空間的需求，若後續法制與技術評估均可行，將朝提供居民安全、便利的運動休閒空間方向推動，但仍須以防洪安全及河川治理功能為前提。
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